Naucz się projektować gry. 10 e-booków dla projektantów gier

Nie najmłodsza już, ale ogólnie chwalona książka dla tych, którzy chcą poznać podstawy tworzenia prostych gier w HTML5. Aby w pełni skorzystać z książki, konieczna jest znajomość HTML5, CSS i JavaScript.

Poradnik tworzenie gier mobilnych na różne platformy w środowisku Unity został przygotowany przez praktyków - projektantów gier i narzędzi do ich tworzenia. W książce zamieszczono dużo informacji przydatnych do zrozumienia i poznania środowiska Unity.

Umiesz projektować gry 2D dla jednego gracza w Unity? Naucz się od strony teoretycznej i praktycznej, jak stworzyć gry dla wielu graczy. Zasady projektowania gier sieciowych podane są w przystępnej i łatwej do wykorzystania formie kursu wideo.

Poradnik dla osób znających języki HTML5, CSS3 i JavaScript, a chcących rozpocząć przygodę z projektowaniem gier dla systemu Android. Oceniany jest jako przystępny i konkretny.

Jedno z nielicznych opracowań na temat OpenGL, API do generowania grafiki trójwymiarowej w czasie rzeczywistym, co sprawia, że znakomicie nadaje się do wykorzystania w projektowaniu gier. Książka napisana przystępnie i konkretnie, zawiera szereg przykładów.

Pierwsze zetknięcie dziecka z poważnym programowaniem? Można własna gra na silniku Unity? Kurs wideo Arkadiusza Brzegowego nie tylko wprowadzi w aspekty merytoryczne. Będzie też dobrą szkołą podejścia do programowania, według słów autora: Zaczynajcie od małych projektów, ale każdy starajcie się doprowadzić do końca. Napotkane problemy rozwiązujcie, zamiast je omijać. Właśnie na tym etapie najszybciej nabywa się doświadczenia.

Poradnik, który pomoże tworzyć gry dotykowe. Przedstawia źródła sukcesu popularnych gier oraz wyjaśnia, jak przygotować fabułę i bohaterów w świecie wciągającym, a jednocześnie fizycznie wiarygodnym. Wskazuje, na co zwrócić uwagę, przy tworzeniu wyróżniających się gier.

Solidna książka pozwalająca na rozpoczęcie przygody z programowaniem gier - rozpoczyna od zagadnień łatwych, pozwalających się oswoić z tematem i stopniowo pokazuje, jak udoskonalać swoje gry, stosując bardziej skomplikowane rozwiązania.

Gry publikowane w AppStore i (może mniej chętnie) w Windows Store? Dwugodzinny kurs wideo przeprowadzi Cię przez umieszczanie gry w tych sklepach i pozwoli ominąć rafy samodzielnego pokonywania wyznaczonych przez nie procedur.

I na okrasę książka niezupełnie dla programisty, ale warta przeczytania przez osoby początkujące na rynku aplikacji mobilnych. Pozwala zdobyć podstawy i usystematyzować już posiadane informacje.