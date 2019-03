Nastolatki pozostawione same sobie z problemem agresji i szkodliwych treści?

– Walka z mową nienawiści i treściami patologicznymi w internecie to dziś jedna z najważniejszych rzeczy, szczególnie w kontekście tego, ile czasu dzieci i młodzież spędzają w sieci. Dla nich przestrzeń internetowa jest równie ważna, co życie w realu. Spotykają się w niej z różnymi zjawiskami, których my, jako dorośli, czasem nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Dlatego tym bardziej musimy się zastanowić, jak przeciwdziałać tym niebezpiecznym treściom – mówi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Z polskiej edycji badania EU Kids Online 2018, przeprowadzonego na grupie blisko 1,3 tys. dzieci i młodzieży w wieku 9–17 lat, wynika, że już 82,5% z nich codziennie łączy się z siecią przez telefon komórkowy. Prawie trzy czwarte (72,6%) ma swój profil w mediach społecznościowych albo w serwisie z grami. Co ważne, wśród najmłodszych uczestników badania (9–10 lat) ten odsetek wynosi prawie 50%.