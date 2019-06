Narzędzia i maszyny niezbędne do majsterkowania

Szlifierka kątowa – niezbędne narzędzie w warsztacie i domu

Szlifierka kątowa jest bardzo uniwersalnym narzędziem, które może wykorzystać każdy majsterkowicz czy pracownik budowlany. Korzysta z niej zarówno spawacz, jak i glazurnik. Do odpowiednich prac należy wybrać właściwy osprzęt do szlifierki kątowej. Szlifierka kątowa pozwala precyzyjnie obrabiać poszczególne materiały w odpowiedni sposób czy wygładzać ich powierzchnię.

Szlifierka DeWalt – wysoka jakość pracy i niezawodność urządzenia

Akumulatorowa szlifierka DeWalt jest niezwykle użytecznym urządzeniem. Wyposażona w silnik bezszczotkowy 18 V i sprzęgło elektroniczne jest nie tylko użytecznym, ale również bezpiecznym narzędziem. Sprzęgło minimalizuje odskok w momencie zablokowania lub przechwycenia tarczy, a rękojeść boczna w dwóch pozycjach umożliwia większą swobodę działania i jednocześnie zapewnia większa kontrolę nad narzędziem. Z kolei elektroniczny hamulec zatrzymuje działanie urządzenia po zwolnieniu przełącznika. Dodatkowe udogodnienie stanowią osłony z siatki, które zapobiegają zasysaniu kurzu i pyłu do silnika. Do wyposażenia szlifierki należą dodatkowo: klucz do tarcz oraz osłona tarczy, akumulatory i ładowarka do ich zasilania, a także mocny kufer transportowy. Więcej szczegółów na temat parametrów technicznych znajdą Państwo na stronie sklepu z narzędziami seger.pl.

Wiertarki i wkrętarki akumulatorowe

Nowoczesne wiertarki i wkrętarki to narzędzia, które znajdziemy w przydomowym warsztacie każdego majsterkowicza, a także w wyposażeniu firm zajmujących się montażem mebli lub naprawami. Należą do grupy elektronarzędzi zasilanych akumulatorem, dlatego stanowią cenne rozwiązanie jeśli pracujemy poza domem, w trudno dostępnych miejscach albo w ogrodzie. Wiertarki służą do nawiercania różnej wielkości otworów w drewnie, metalu, karton-gipsie, a nawet w betonie. Z kolei przy pomocy wkrętarki można łatwo i sprawnie wkręcić śruby montując meble czy inne sprzęty i wykręcić je podczas demontażu. Wiertarki wykorzystuje się także do rozmaitych prac ciesielskich i stolarskich. Połączenie funkcji wiertarki z wkrętarką to rozwiązanie powszechnie stosowane w warsztatach meblarskich i . Zaawansowane wiertarko-wkrętarki oprócz standardowych funkcji dają możliwość wiercenia z udarem usprawniając pracę i umożliwiając wiercenie otworów również w bardzo twardym podłożu.