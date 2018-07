Naprawdę nowy sposób na realizację płatności

Do aplikacji Moje ING mobile wprowadzono zupełnie nową funkcję – klawiaturę, która pozwala w szybki sposób realizować przelewy w komunikatorach z poziomu klawiatury telefonu, a wkrótce także pozwoli płacić za zakupy w internecie.

Klawiatura pozwala przekazać pieniądze wprost na numer telefonu rozmówcy w trakcie rozmowy na komunikatorze lub w smsie, bez konieczności przechodzenia do aplikacji banku. Pieniądze natychmiast znajdą się na koncie rozmówcy.

Z Klawiatury na co dzień można korzystać jak z każdej innej klawiatury ekranowej – to co wyróżnia ją to będący zawsze pod ręką przycisk z logiem banku, który funkcję wprowadził. Po jego naciśnięciu użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji - „Przelew na telefon” - albo „Kod BLIK” (funkcja dostępna już wkrótce). Cały proces wykonywania transakcji odbywa się z poziomu klawiatury i wymaga jedynie zatwierdzenia kodem PIN (w przypadku płatności BLIK w aplikacji).

Bank nie zbiera ani nie przekazuje nikomu danych lub treści wpisywanych przez użytkowników za pomocą klawiatury.

Źródło: ING Bank Śląski