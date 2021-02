Naklejki na laptopa - poznaj najmodniejsze wzory tego roku!

Co zyskamy, gdy zdecydujemy się na taki gadżet? Poza funkcją dekoracyjną, która także jest bardzo istotna, zabezpieczmy obudową komputera przed rysami i zadrapaniami, jakie mogą się na nim pojawić, gdy często podróżujemy i pracujemy na nim w rozmaitych, nie zawsze komfortowych, warunkach. Co więcej, zwykły i niewyróżniający się model w mgnieniu oka zamieni się w unikalny egzemplarz odpowiadający naszym gustom. Przedmioty, z których korzystamy każdego dnia, powinny być ładne i efektowne, bo to właśnie one sprawiają, że nasza codzienność jest lepsza. Jeśli więc laptop służy nam nie tylko do rozrywki i rozmów z przyjaciółmi, ale także do pracy, sprawmy, by jego wygląd poprawiał nam humor nawet podczas wykonywania obowiązków.

Inspiracje prosto z lasu

Pomysł, by inspiracji szukać w lesie, wiąże się z bardzo popularnym trendem, który zagościł w świecie aranżacji wnętrz kilka sezonów temu. Mowa o stylu eko. To właśnie do tej estetyki, która bazuje na naturalnych surowcach, przede wszystkim drewnie, wiklinie i rattanie, a także łagodnych kolorach natury, jak ulał pasują leśne motywy dekoracyjne! Jeśli i dla nas przyroda jest bardzo ważna i kochamy akcenty inspirowane roślinnością, z pewnością przypadną nam do gustu naklejki na laptopa z zielonymi liśćmi paproci.

Do wyboru są zarówno wzory w postaci zdjęcia, jak i rysunkowe kompozycje, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie – i miłośnik realistycznych motywów dekoracyjnych, i fan minimalistycznych w wyrazie ozdób. Taka naklejka na laptopa sprawi, że odrobinę natury będziemy mieć w zasięgu ręki każdego dnia: zarówno w biurze, jak i w domu.

Laptop godny króla

Kolejnym dekoracyjnym trendem, który zasługuje na uwagę, jest marmur. Ten drogocenny i niezwykle elegancki kamień, który może przywodzić na myśl antyczne świątynie lub wnętrza królewskich pałaców, udekoruje także naszą codzienność. Jedyne, co jest nam potrzebne, to samoprzylepna naklejka na laptopa. Marmur w takiej formie ozdobi w mgnieniu oka nasz komputer, dzięki czemu praca na nim nabierze zupełnie nowej jakości!

Dostępne są najrozmaitsze wzory. Choć najpopularniejszym wariantem z pewnością jest biały kamień z ciemnym żyłkowaniem, wybór jest o wiele większy. Dużą popularnością cieszy się również pudrowo-różowa, ciemno-zielona i granatowa kolorystyka. Miłośnikom oryginalnych rozwiązań możemy z kolei polecić wzór o nazwie Liquid Marble. Hipnotyzujący, płynny wzór przypomina marmur, ale jednocześnie wnosi coś nowego do dobrze nam znanego surowca. Jeśli chcemy, by nasz laptop się wyróżniał, wybierzmy wzór w wielobarwnym wariancie.

Najmodniejsza para 2021 roku

Co roku Instytut Pantone specjalizujący się w wiedzy na temat tworzenia i dobierania kolorów wybiera odcień, który wpływa na wygląd świata wnętrz, mody i designu. Zazwyczaj jest to jeden kolor, ale w 2021 roku jest inaczej. Wybór padł bowiem na duet – żółty „Illuminating” i szary „Ultimate Gray”. Jest to połączenie nieoczywiste i właśnie w tym tkwi jego siła. Szary odcień stanowi bazę, a słoneczny akcent sprawia, że para ta nabiera energetycznego i pozytywnego charakteru.

Tylko od naszej pomysłowości zależy, jaki wzór w tym kolorze wybierzemy. Może to być geometryczny deseń. Na przykład zygzaki, które od razu będą wpadać w oko. Możemy zdecydować się na utrzymany w stylu retro botaniczny wzór z polnymi kwiatami. W ten sposób nawet praca w biurowcu zmieni nieco swój klimat. Świetnym pomysłem jest także abstrakcja, która nie przypomina niczego konkretnego – jest po prostu energetycznym zestawieniem kolorów. Możliwości mamy naprawdę wiele!

Japoński minimalizm

Styl minimalistyczny to nic nowego w świecie aranżacji wnętrz. W tym roku jednak dobrze nam znana estetyka zmienia nieco oblicze, czerpiąc inspiracje z odległej Japonii! Trend, o którym mowa, to japandi – połączenie japońskiego i skandynawskiego designu. To rozwiązanie, które przypadnie do gustu wielu osobom –zwolennikom zarówno północnej, jak i wywodzącej się z Kraju Kwitnącej Wiśni kultury, a także miłośnikom dekoracyjnych akcentów utrzymanych w stylu „mniej znaczy więcej”.

W tym nurcie może być zaprezentowanych wiele motywów przedstawieniowych, ale nasz wybór padł na japoński pejzaż. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwa krajobrazy. Jeden ukazujący górskie wzniesienia, nad którymi unosi się żuraw, drugi prezentujący szeroką rzekę, po której płynie łódka z rybakiem. Wzór przypominający oszczędny w wyrazie malunek tuszem stanie się naprawdę zachwycającą ozdobą laptopa i znakomitym dowodem na to, że jesteśmy na bieżąco z modnymi trendami!

Nasz laptop nie musi już dłużej przypominać tysięcy innych i niczym niewyróżniających się komputerów. Dzięki naklejce jego obudowa zmieni się nie do poznania, a my zyskamy model, który jest nie tylko modny i efektowny, ale i dopasowany do naszego gustu.