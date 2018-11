Największy stacjonarny hackathon na świecie odbędzie się w Polsce

Programiści poszukają rozwiązań z dziedzin zdrowia, finansów, edukacji oraz wielu zadań partnerskich i powalczą łącznie o ponad 400 tys. złotych.

Hackathon to forma dość ekstremalnego konkursu programowania – w czasie od 24 do 72 godzin zebrane zespoły programistów i innych kreatywnych uczestników mają stworzyć nieszablonowe, gotowe rozwiązania problemów. Czasem stają się one rzeczywistymi projektami – na organizowanych przez Facebooka hackathonach rozwinięto na przykład zastosowaną później w portalu funkcję informowania bliskich o swoim bezpieczeństwie w czasie katastrof, a stworzona w czasie innego wydarzenia aplikacja GroupMe została kupiona przez Skype za 85 milionów dolarów.

Największy hackathon na świecie - w Warszawie

Warszawska edycja HackYeah to rekordowa impreza – pod wieloma względami. W zeszłym roku, gdy impreza odbywała się w Krakowie, stała się największym stacjonarnym hackathonem w Europie. W tym roku organizatorzy planują przekroczenie liczby 2950 uczestników - wtedy impreza będzie największym stacjonarnym (czyli bez możliwości udziału online) takim wydarzeniem na świecie. Aktualnie ten tytuł należy do Hajj Hackathon zorganizowanego w Arabii Saudyjskiej.

Wśród sponsorów znajdziemy m.in. PKO BP, Visa, PKN Orlen, Totalizator Sportowy, Wojsko Polskie czy Lotto, a pula nagród dla zwycięskich zespołów to ponad 400 tysięcy złotych. Jednym z partnerów imprezy jest projekt GovTech Polska, międzyresortowy zespół, którego zadaniem jest łączyć sektor publiczny z innowatorami, a swoją wizytę zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zespoły programistów konkurować będą w trzech głównych obszarach – Zdrowie, Finanse i Inwestycje&Edukacja. Czy stworzą działającą platformę do zdalnej komunikacji z lekarzem? Grę VR pomagająca dzieciom w nauce biologii? Innowacyjny system usprawniający operacje bankowe, czy coś zupełnie szalonego? Nie ma ograniczeń. Wszystko zależy od kreatywności uczestników, choć w niektórych wypadkach jej granice wyznaczy treść zadania od sponsorów. Z Wojskiem Polskim hackerzy zadbają o cyberbezpieczeństwo, a z Lotto stworzą zupełnie nową grę, z użyciem możliwości, które daje geolokalizacja. Dość niesamowitym zadaniem, w stu procentach dla prawdziwych hackerów, będzie możliwość przejęcia zdalnej kontroli nad pozostawionym w osobnym budynku przez spółkę Horus Energia agregatem prądotwórczym.

HackYeah to nie tylko hackathon

W czasie wydarzenia odbędzie się również konferencja - Tech Night Talks z 4 głównymi ścieżkami. Na każdej z nich pojawią się znani w świecie IT praktycy, wśród nich m.in. Łukasz Szydło, Sławek Sobótka czy Maciej Korsan. Udział w konferencji jest darmowy dla uczestników HackYeah.

Koszt udziału w imprezie wynosi 49 PLN, a wszystkie zyski z biletów zostaną przeznaczone na wsparcie Szkoły 3.0 – organizacji zajmującej się informatyczną edukacją dzieciaków z domów dziecka w Krakowie. Nie ma konieczności posiadania całego zespołu przed wydarzeniem. Organizator przygotował przestrzeń, gdzie pod okiem doświadczonych mentorów można skompletować ekipę i ruszyć do walki o nagrody.

Co więcej, PKP Intercity, jeden ze sponsorów HackYeah, przygotowało dla uczestników z całej Polski darmowe dojazdy.

Partnerami wydarzenia są: PKO BP, Orlen, Visa, CPPC, Wojsko Polskie, Govtech Polska, Aviva, Horus Energia, Bosch, PKP Intercity, Totalizator Sportowy, PKP, NoFluffJobs, UBS, Giełda Papierów Wartościowych oraz Epam.

Organizatorem wydarzenia jest firma PROIDEA, znana m.in. z projektów CONFidence, PLNOG, 4Developers - i wielu innych.