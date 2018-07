Największa polska umowa gwarancyjna w ramach instrumentów finansowych programów UE

COSME to ramowy program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020. COSME ma na celu m.in. ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym takich, które nie mają wystarczających zabezpieczeń kredytu oraz firm, których kredytowanie przez bank jest relatywnie bardziej ryzykowne np. ze względu na krótki okres działalności. Z kolei dla Banku gwarancja COSME jest również bardzo dobrym zabezpieczeniem, ponieważ w razie braku spłaty, 50% zaległego kapitału i odsetek jest pokrywane przez EFI.

Gwarancja COSME będzie wykorzystywana przede wszystkim przy kredytach inwestycyjnych. Podczas gdy inne gwarancje dostępne dziś na polskim rynku z reguły są płatne, gwarancja COSME będzie nieodpłatna i pokryje 50% kredytu. Gwarancja ta nie jest też pomocą publiczną, a więc nie zmniejszy dostępnych limitów pomocy dla firm. Dzięki COSME firma nie poniesie kosztów gwarancji i nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń (np. dodatkowej hipoteki). Podstawowym zabezpieczeniem kredytu będzie zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania oraz gwarancja COSME. Gwarancja COSME może być wykorzystywana także przy finansowaniu przedsiębiorstw z krótkim okresem działalności, dzięki czemu będą one miały łatwiejszy dostęp do kredytu. Natomiast w przypadku firm działających powyżej 3 lat obniżony zostanie wymagany wkład własny od firmy do 10% (w standardzie na rynku jest 20%). Gwarancja COSME będzie standardowym zabezpieczeniem dla banku, który nie będzie wymagał żadnych dodatkowych formalności ze strony przedsiębiorcy. Firma złoży standardowy wniosek o kredyt.

Instrumenty finansowe COSME objęto wsparciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, części tzw. Planu Junckera (Planu Inwestycyjnego dla Europy), jednej z najważniejszych inicjatyw Unii Europejskiej, wspierającej rozwój przedsiębiorstw oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki.

Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialny za koordynację Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce zaznacza, że dzisiejsza umowa jest zarazem najnowszą polską umową w ramach tzw. Planu Junckera. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy mają szansę pozyskać finansowanie o łącznej wartości ok. 1,2 mld zł. Zajmujemy w tej chwili 7. miejsce w UE pod względem wartości inwestycji, które zostaną uruchomione w tzw. małym oknie Planu Junckera, dedykowanym małym i średnim firmom

Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządzania Ryzykiem jest przekonany, że jako instrument zarządzania ryzykiem, gwarancja i wsparcie programu COSME powinny stanowić dla polskich przedsiębiorców istotny impuls inwestycyjny.

Źródło: Bank PKO S.A.