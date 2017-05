Największa konferencja programistyczna w Polsce już wkrótce w Warszawie i Wrocławiu

Code Europe to największa konferencja programistyczna w Polsce. Już 23 i 25 maja odbędzie się we Wrocławiu i w Warszawie. To jedyna okazja do spotkania 150 ekspertów z największych firm IT na świecie, takich jak GItHub, Google, IBM, Intel, Microsoft, Netflix, Oracle, Spotify czy Uber. Organizatorzy przygotowali aż 50 prelekcji i warsztatów. Czego ciekawego można się będzie dowiedzieć?