Najpiękniejsza łazienka świata

Prysznic, wanna i inne sprzęty

Strefa higieny bardzo często jest wyznaczana przez takie elementy jak prysznic czy wanna, szafki z umywalką oraz toaletę. W zależności od ilości miejsca, jakim dysponujemy, oraz naszych preferencji można wybierać wśród nowoczesnych i stylowych produktów SanSwiss. Niezmiennie modne są relaksacyjne kąpiele, ale popularne parawany nawannowe pozwalają stworzyć w łazience również przestrzeń na szybki prysznic. Takie rozwiązanie sprawdza się w łazienkach, w których z racji ograniczonego miejsca nie można sobie pozwolić na dwa elementy. Doskonałym pomysłem SanSwiss są na przykład drzwi prysznicowe montowane do stałych ścian lub też we wnękach. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność miejsca i wykorzystanie czasem nawet bardzo nieustawnej łazienki do naszych potrzeb.

Urządzenia na miarę oczekiwań

Z pewnością przy urządzaniu łazienki najczęściej spotykać się będziemy z dyskusjami na temat, czy montować wannę czy prysznic. I choć chciałoby się mieć oba te wyjątkowe sprzęty, to coraz częściej decydujemy się na ciekawe połączenia. Sprawdzają się wanny z parawanami lub ściankami lub tez rozbudowane prysznice z głębszymi brodzikami. Te kompromisy pomiędzy przyzwyczajeniami, wygodą, a ilością miejsca są tym boleśniejsze, im więcej osób w jednym mieszkaniu przebywa.

Zwolennicy wanny przede wszystkim podkreślają relaksacyjną moc kąpieli szczególnie z aromaterapeutycznymi solami lub olejkami. Takie zabiegi przypominają te stosowane w salonach SPA łącznie z masażami, peelingiem i czasem poświęconym tylko i wyłącznie sobie. Poza tym takie rytuały świetnie działają na skórę, pomagają pozbyć się stresu i relaksują oraz mogą działać na pobudzanie układu odpornościowego. Dobra wanna z elementami hydromasażu to marzenie wielu osób. Jeśli na niej zamontujemy doskonałej jakości ściankę, to również stworzymy miejsce na szybki prysznic, który sprawdza się najlepiej podczas porannej toalety, lub gdy chcemy się odświeżyć. Sama kabina lub też coraz popularniejsze ścianki i drzwi montowane w różnych miejscach łazienki pozwala nam wykorzystać najbardziej ograniczone i nieustawne wnętrza. Z praktycznego punktu widzenia jest to najlepsze wyjście, a moda na liniowe odpływy sprawia, że optycznie nie zmniejszamy przestrzeni kolejną zabudową.

Przechowuj z głową

Nowoczesne meble łazienkowe to przede wszystkim realizacjach minimalistycznego stylu. Popularne są szczególnie białe elementy, które doskonale współgrają z armaturą Defra Latte. Dzięki wykorzystaniu miejsca pod umywalką, narożników czy też przestrzeni za lustrem w ciekawy sposób możemy zagospodarować strefę na kosmetyki, gadżety czy też ozdoby. Co najważniejsze, funkcjonalne meble i zestawy Defra Latte pozwolą nawet niewielką łazienkę urządzić bezkolizyjnie, a to szczególnie istotne, jeśli mamy małe dzieci czy też, gdy w mieszkaniu są osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. W ten sposób pomysłowo możemy wykorzystać na przykład wnęki, a całej przestrzeni nadać tak modnej minimalistycznej lekkości. Dlatego w dalszym ciągu popularne są meble wysokim połysku oraz w jasnych kolorach czy też wykończone lustrami z zamontowanym systemem oświetlenia.