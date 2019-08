Najnowsze trendy w akcesoriach dla dzieci i niemowląt

Wyprawka dla modnego malucha

Małe dziecko najbardziej potrzebuje matczynej troski oraz miłości i czułości, jednak już od najmłodszych lat warto podarować mu to, co najlepsze. Wyprawki dla niemowląt obejmują tzw. rożki, a także miękkie śpiworki oraz pościel do dziecięcego łóżeczka. Poza tym obecnie bardzo popularne są kokony, czyli rodzaj becika w kształcie gniazdka otulające maluszka do snu.

Kokony – modne i wygodne gniazdka dla niemowląt

Kokony są dwustronne i pełnią funkcję przytulnego miejsca do odpoczynku. Posiadają miękkie brzegi, które dają malutkiemu dziecku poczucie bezpieczeństwa zabezpieczając dziecko przez wypadnięciem. Kokon można umieścić w łóżku rodziców, wówczas stanowi jego ostoję podczas nocy spędzonej obok mamy i taty. Może być także wykorzystywany jako przenośne łóżeczka i niemowlę razem z mamą wędruje do salonu lub na taras w bezpiecznym i przytulnym gniazdku. Materiał, z którego został uszyty, posiada certyfikat Oeko Tex Standard 100 w klasie 1, co oznacza, że został dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z delikatną skórą noworodka.

Bambusowe podusie utulą do snu

Specjalne poduszki zostały stworzone dla najmłodszych dzieci. Podusie są miękkie i mają zabawne, oryginalne kształty – długie lub zaokrąglone uszka sugerują potulnego zwierzaka – królika albo misia. Poza tym w najnowszej ofercie znajdują się również mięciutkie poduszki w kształcie chmurki, motylka, a także poduszka autobus oraz wesoły jednorożec. Wszystkie poduszki zostały wykonane z tkaniny przyjaznej maluszkom i w pięknej, jasnej palecie barw. Dla najmłodszych dzieci doskonałym rozwiązaniem jest poduszka z wgłębieniem na główkę dziecka – dostępne w czterech uroczych kolorach.

Twarzowe śliniaczki i apaszki, czyli najnowszy szyk dla maluchów

Bandanki oraz apaszki, a także inne elementy dziecięcej garderoby niezbędne podczas posiłków z pewnością zachwycą nawet najbardziej wymagającą mamę lub tatę. Bandanko-apaszka to doskonały element garderoby, który możemy zabrać na spacer, gdyż nie zajmuje zbyt wiele miejsca, podobnie jak muślinowe śliniaczki w pastelowych barwach w gustowne motywy dziecięce – groszki, dzikie zwierzęta, koliberki oraz kwiatki. Niezwykle praktyczne są także jednolite kolorystycznie śliniaczki frotte. Wygodnym rozwiązaniem zabezpieczającym ubranko dziecka podczas posiłków są również uchwyty do śliniaków wykonane z bioplastiku, sprzedawane w zestawach po dwie sztuki. To produkty biodegradowalne, co ma zasadnicze znacznie dla wszystkich, którym nieobca jest ekologia i dbanie o nasze środowisko.