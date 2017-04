Najmniejszy projektor świata i akcesoria Microsoft. Przegląd #sprzęt

Microsoft wprowadza na polski rynek nowe akcesoria: klawiaturę Surface Keyboard oraz mysz Surface Mouse, kompatybilne zarówno z komputerami Microsoft, jak i urządzeniami innych producentów. Minimalistyczny wygląd i szara kolorystyka korespondują z urządzeniami Surface. Mysz i klawiatura łączą się z innymi urządzeniami w standardzie Bluetooth 4.0 (Low Energy). Zasięg bezprzewodowego połączenia wynosi od 7 m w pomieszczeniu i 15 m w plenerze. Żywotność klawiatury z aluminiową obudową (waga 419 g) to 5 mln wciśnięć na jeden klawisz. Rozwiązanie BlueTrack Technology zastosowane w myszy (waga 91 g) sprawia, że ma ona wysoką czułość, zaś metalowe kółko przewijania z zagłębieniami zwiększa precyzję przewijania (źródło: materiał prasowy Microsoft).

Vivitek Qumi Q8 to najmniejszy na świecie projektor Full HD. Waży 621 g, a wyświetla obraz o przekątnej do 305 cm, z jasnością 1000 ANSI lumenów i współczynnikiem kontrastu 30.000:1.Pozwala na projekcję bezprzewodową z urządzeń mobolnych. Dzięki zastosowaniu światła LED, żywotność urządzenia określa się na 30 tys. godzin (źródło: materiał prasowy ViDiS).

Firma 4cv poszerza portfolio miejskich urządzeń Kawasaki. Streetboardy (deskorolki elektryczne z rączkami umożliwiającymi sterowanie) KX-ST10.1 i KX-ST 14.0 wyróżniają się rączką zapewniającą stabilność i komfort jazdy, solidną konstrukcją i krótkim czasem ładowania baterii. W rozwiązaniu KX-ST14.0 można np. słuchać muzyki – wystarczy przez Bluetooth połączyć się z wbudowanymi w pojazd głośnikami (źródło: materiał prasowy 4cv Mobile).

HP prezentuje nowe urządzenie wielofunkcyjne dla użytkowników indywidualnych. HP DeskJet GT 5820 All-in-One to rozwiązanie z połączeniem bezprzewodowym, z systemem stałego zasilania w atrament. Tworząc je, postawiono na niski koszt druku - 0,01 gr za stronę czarno-białą (źródło: materiał prasowy HP).

