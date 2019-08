Najlepsze szkolenia sprzedażowe

Cena kończąca się na 99 ma w zakupach produktów codziennego użytku ogromną siłę. Widząc ją klienci są przekonani, że 99 groszy to okazja, niezależnie od tego, jak małe są oszczędności. I zapewne dlatego ponad 60 procent wszystkich cen na rynku ma końcówkę 9. Co ciekawe, klienci słabiej dostrzegają dużą różnicę wartości między artykułami w cenie 20 i 30 zł, niż obniżkę o 1 grosz, 19,99 zł i 29,99zł. Ponieważ czytamy od lewej do prawej, nasz mózg najpierw rejestruje cyfry po lewej stronie przecinka i te po prawej stają się mniej ważne. Ceny wydają się więc nam niższe niż są w rzeczywistości. Niektóre towary mogą należeć do obu grup, w zależności od okoliczności.

Know-how zweryfikowane badaniami i przez rynek

Poszukując najlepszych szkoleń sprzedażowych na rynku zwróć uwagę na know-how firmy szkoleniowej. Skąd czerpie wiedzę i rozwiązania szkoleniowe. Czy sukces szkolenia opiera jedynie na pojedynczych doświadczeniach trenera, czy raczej uniwersalnych mechanizmach potwierdzonych badaniami i doświadczeniem rynkowym. – W naszej praktyce wykorzystujemy metodologię podobną do tej, którą stosują koncerny farmaceutyczne. Zanim wprowadzą nowy lek na rynek, sprawdzają jego skuteczność aplikując go w serii badań grupie pacjentów. I porównują uzyskane wyniki z grupą kontrolną, czyli pacjentami, którzy nie zażywali testowanego leku. Jaka jest różnica w wyniku leczenia pomiędzy tymi dwoma grupami? Gdy różnica jest istotna i na korzyść grupy stosującej nowy lek, to wtedy możemy mówić o jego skuteczności. Podobnie jest ze szkoleniami – mówi Piotr Juszczak, partner w firmie szkoleniowej Delta Training, która specjalizuje się w szkoleniach biznesowych szytych na miarę dla dużych korporacji. - Jeśli jakieś narzędzie wdraża część handlowców (grupa eksperymentalna), to skuteczność możemy ocenić porównując ich wyniki z rezultatami handlowców, którzy tego narzędzia nie stosowali. Dzięki temu wiemy, czy coś działa, czy nie. Wiemy, jakie mechanizmy za to odpowiadają. Sprzedaż to nie są czary i urok osobisty handlowca, choć też się przydaje, ale świadome wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi opartych na sprawdzonych źródłach – dodaje Juszczak z Delta Training.

Jak długo istnieje na rynku firma szkoleniowa?

Dlatego szukając najlepszego szkolenia sprzedażowego dla pracowników swojej firmy zwróć uwagę na know-how firmy szkoleniowej. Jednak nie tylko to się liczy. Ważne jest również doświadczenie rynkowe firmy. Im dłużej nieprzerwanie działa na rynku, tym można mieć większe zaufanie do świadczonych przez nią usług szkoleniowych.

Sprawdź referencje

Dodatkowo warto poprosić firmę o referencje od innych klientów. Jak firma sprawdziła się w trakcie realizacji wcześniejszych projektów? Co było jej silną stroną? Jak zadbała o doświadczenia klienta okołoszkoleniowe? Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam wybrać najlepsze szkolenia sprzedażowe.

Zdecydowanie firmą, która spełnia te kryteria, bo na rynku działa nieprzerwanie od ponad 10 lat, jest Delta Training, która specjalizuje się w szkoleniach szytych na miarę. – Specjalizujemy się w szkoleniach sprzedażowych lecz nie tylko w obszarze technik sprzedaży, perswazji, czy profesjonalnej obsługi klienta, ale również np. w narracjach sprzedażowych. Ostatnio notujemy też duże zainteresowanie szkoleniami z merchandisingu i realizujemy je dla dużych, międzynarodowych koncernów – mówi Piotr Juszczak.