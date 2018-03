Najlepsze polskie startupy z sektora medycznego i rolno-spożywczego z dofinansowaniem i międzynarodowym zainteresowaniem

Ponad 150 inwestorów, aniołów biznesu, influencerów, przedstawicieli środowiska akademickiego i dziennikarzy z branży zebrało się, aby poznać najlepsze polskie startupy z sektora medycznego i rolno-spożywczego. Startupy biorące udział w programie akceleracji łącznie zdobyły już ponad 5 mln zł zewnętrznych inwestycji.

Podczas 25 tygodni akceleracji, mentorzy i specjaliści z dużych firm branżowych pracowali wspólnie z 23 startupami nad modelami biznesowymi, testowymi wdrożeniami oraz wypracowaniem synergii z Partnerami.

Wśród projektów, które otrzymały dodatkowe wsparcie na dalszy rozwój na rynkach zagranicznych, znalazł się SensDX, Smart Labs - Chirurgia 3D oraz Smart Soft Solutions.

SensDX to startup rozwijający precyzyjne testy diagnostyczne, a którego misją jest zrewolucjonizowanie telemedycyny. W przypadku pacjenta, który budzi się z bólem gardła i gorączką, zastosowanie szybkiego i prostego w obsłudze testu do wykrywania patogenów, wywołujących określone choroby pozwoli na skuteczną domową diagnozę objawów i to w mniej niż 5 minut.

Poprawne rozpoznanie przyczyn zakażenia pozwala na skuteczną i precyzyjną terapię, co z kolei ogranicza niepotrzebne stosowanie antybiotyków w przypadku, kiedy infekcja ma podłoże wirusowe. Te wątpliwości rozwiewa użycie testu Multi SensDx. Eksperci docenili nie tylko technologię, ale też zwrócili uwagę na jej nowatorską funkcjonalność i wielki potencjał komercjalizacyjny oraz na model biznesowy, który jest konsekwentnie wdrażany.

Ultraprecyzyjny test diagnostyczny do identyfikacji zakażeń górnych dróg oddechowych stworzony przez SensDX miał swoją premierę podczas Asia Pacific MedTech Forum, jednego z największych i najważniejszych wydarzeń dla sektora MedTech w Azji - była to okazja, aby o istnieniu tego rozwiązania dowiedziało się światowe grono liderów, przedsiębiorców, menedżerów i naukowców z sektora opieki zdrowotnej. Interdyscyplinarny zespół zaprezentował swój oryginalny naukowy koncept na portalu nature.com

Na dynamiczny rozwój firmy wpłynęła m.in. inwestycja grupy NEUCA - lidera polskiego rynku zdrowia.

Zespół, który tworzy Smart Labs - Chirurgia 3D ma 10 letnie doświadczenie w modelowaniu i wizualizacji 3D dla medycyny. Dzięki ich rozwiązaniu czas trwania operacji jest krótszy a sama operacja bardziej precyzyjna.

Modele anatomiczne, które tworzą, przeznaczone są do planowania operacji - lekarz za pomocą narzędzi chirurgicznych może wykonać próbną operację na dostarczonym modelu. Kolejnym produktem są “szyte na miarę” implanty kostne, projektowane na podstawie badania tomograficznego pacjenta. Umożliwiając skomplikowane rekonstrukcje, odgrywają szczególną rolę w chirurgii rekonstrukcyjnej oraz traumatologicznej. Jest to możliwe dzięki idealnemu dopasowaniu kształtu implantu do istniejących struktur kostnych pacjenta.

Podczas trwania programu IMPACT_Poland zespół Chirurgii 3D sprawdzał swoje rozwiązania przy wsparciu Centrum Onkologii w Gliwicach. Zaprojektowane rozwiązania posłużyły do zaplanowania i przeprowadzenia operacji i zrekonstruowania szczęki pacjentki z chorobą nowotworową.

Pomysł na biznes Smart Soft Solutions zainspirowany został doświadczeniami Łukasza Adamka, jednego z jego założycieli startupu - hodowcy trzody od dwóch pokoleń - w projekcie odpowiedzialnemu za hardware. Zauważył, że jednym z istotnych problemów jest brak diagnozy chorób trzody i jej zapobiegawcze leczenie antybiotykami - niekorzystnymi dla zdrowia zarówno zwierząt, jak i konsumentów mięsa. Wtedy pojawił się pomysł użycia kamer termowizyjnych, wykrywających pierwsze objawy temperaturowe choroby zwierząt. Ułatwia to zaalarmowanie właściciela i interwencję weterynarza.

Jak przyznaje Przemysław Sękalski, współwłaściciel Smart Soft Solutions, największym problemem przed rozpoczęciem akceleracji w programie były wysokie koszty produktowe - dzięki uczestnictwu, mentoringowi i znalezieniu nowych rozwiązań zostały one zredukowane dziesięciokrotnie.

Udział w FundingBox Accelerator okazał się dla wielu startupów trampoliną do międzynarodowego sukcesu. Dzięki udzielonemu wsparciu jeden z podopiecznych - AISENS - został wybrany do prestiżowego programu Startup Bootcamp Berlin Digital Health oraz pozyskał inwestycję od funduszu VC w wysokości 4 mln zł, natomiast spółka CTAi rozpoczęła współpracę z firmą NVIDIA, o czym pisał The New York Times.

Program IMPACT_POLAND wspierany jest przez partnerów z branży medycznej Neuca S.A., Medicover, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach oraz branży rolno - spożywczej: Olewnik BIS, Wierzejki oraz Spółki Skarbu Państwa GRH Żydowo i Mesko-Rol.

Projekt IMPACT_POLAND współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji; Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB; Pilotaż Scale UP

