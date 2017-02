Najlepsze kampanie wideo w 2016 roku

Zwykle prezentuje się produkty i usługi przy pomocy spotów wideo, które w tradycyjnym wydaniu nie przyciągną i nie zatrzymają widza. Internet poszukuje nowych form. Dlatego w ubiegłym roku na podium znajduję się kampanie, które mają do pokazania coś więcej niż tylko zaprezentowanie produktu. Coraz częściej, aby osiągnąć sukces musimy opanować technikę storytellingu, czyli snucia opowieści, która doprowadzi nas do refleksji oraz pobudzi do interakcji. Bo dobre kampanie wideo mają bawić, wzruszać i zachwycać.

Opowiadanie dobrych, wciągających historii rządzi się pewnymi prawami. Można już mówić o pewnym katalogu cech jakie powinno mieć dobre wideo opowiadające historię marki. Takimi wyróżnikami mogą być np. zapierające dech w piersiach zdjęcia, zaskakująca fabuła czy też historia opowiedziana z humorem. Poniżej kilka kampanii ze świata, które na nas samych jako producentach wideo zrobiły duże wrażenie. Są to często kampanie nagradzane w międzynarodowych konkursach oraz takie które zdobywają miliony wyświetleń. Warto podkreślić, że posiadają one przynajmniej jedną cechę dobrego storytellingu.

Wideo kampanie, które przedstawiają wzruszające historie:

„Dark to Light”

W czołówce spotów chwytających za serce znajduję się spot marki Pedigree „Dark to Light”. Opowiada autentyczną i wzruszającą do łez historię kobiety ociemniałej. Życie Liz Oleksy diametralnie zmieniło się, kiedy utraciła wzrok w życiu dorosłym. Lekarze byli bezradni, a kobieta utraciła możliwość normalnego funkcjonowania i chęć życia. Z pomocą przyszedł jej pies przewodnik, który przywrócił wszystko z ciemności do światła. Historia została ukazana za pomocą filmowych środków wyrazu, które niemal, że namacalnie przedstawiają problem. Początek wideo składa się z ciemnych kadrów i zamazanych obrazów, widz tylko słyszy niepokojące dźwięki np. trąbiących samochodów, karetki czy dźwięk tłuczonego szkła. Narrator czyli bohaterka spotu opowiada swoją smutną historię, a widz ma chwilę, aby zastanowić się jak straszne może być życie pozbawione zmysłu wzroku. Dopiero, kiedy w jej życiu pojawia się pies - przewodnik widzimy pełne obrazy. Psa i człowieka, którzy razem kroczą przez życie. Kampania pokazuję psa, który jest najlepszym przyjacielem człowieka, cierpliwym, pomocnym i niezwykle oddanym. Psa, który potrafi przywrócić sens życia ludzkiego.

Wideo kampanie, które przedstawiają trudne produkty w sposób humorystyczny:

„How to do Poop at the Party”

Jak pokazała marka PooPourri nawet najbardziej wstydliwe tematy da się ujarzmić i zrobić z nich niebanalną kampanię. Od kliku lat marka produkująca odświeżacze do WC tworzy kreatywne i nasycone humorem kampanie reklamowe. W roku 2016 sukces odniósł odcinek „How to do Poop at the Party” liczący prawie 10 milionów wyświetleń na platformie Youtube. Oczywiście tak jak w temacie, spot przedstawia sytuację problemową, z którą należy się zmierzyć. Jak wybrnąć z krepującej sytuacji na imprezie, kiedy musimy natychmiastowo załatwić swoją potrzebę fizjologiczną, a toaleta jest tuż obok jadalni? Czy, aby na pewno korzystanie z syntetycznych środków odświeżających powietrze, które zazwyczaj zauważamy w każdej toalecie przyniesie zadowalający efekt? Niestety nie, ale ostatecznie zaprezentowany zostanie naturalny środek PooPourii, który ratuje… nasz zapach. Przedstawienie tego trudnego produktu w sposób humorystyczny okazał się strzałem w dziesiątkę i przyniosło bardzo pozytywny odbiór przez Internautów.

Kampanie wideo poruszające problemy społeczne w niestandardowy sposób:

„Reflection from the inside”

Na podium kampanii, które przestawiają problemy społeczne w niestandardowy sposób jest wideo kampania zorganizowana przez organizację „We save lives”. Spot prezentuję problem prowadzenia samochodów pod wpływem alkoholu. W spocie kampanii „Reflection from the inside” wziął udział Kris Caudilla, więzień skazany na 15 lat pozbawienia wolności za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i spowodowanie śmiertelnego wypadku. Skazany pojawia się w lustrze męskiej toalety w klubie nocnym, podczas mocno alkoholowej imprezy. Lustro w momencie, kiedy ktoś przed nim staje zamienia się w ekran, na którym widać Krisa, który nawiązuje wideo rozmowę z uczestnikami imprezy. W rozmowie Kris opowiada o zdarzeniu, którego był sprawcą i pyta uczestników imprezy czy zamierzają dziś usiąść za kółkiem kierownicy. Sugeruję również jakie skutki mogą przynieść nieodpowiedzialne decyzję podczas imprezy oraz prosi, aby wszyscy znajomi zostali namówieni do bezpiecznego powrotu do domu. Kampania przy użyciu prawdziwej historii jest próbą dotarcia nie tylko do osób, które decydują się na jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, ale również osób, które są świadkami takich sytuacji.

„Man boobs for boobs”

Za pomocą czyich piersi można przedstawić sposób na efektywne ich zbadanie? Kobiecych? Nie, to może być nieakceptowalne i niecenzuralne zadanie. Na szczęście męskie piersi przyszły na ratunek damskim piersiom. W taki sposób MACMA – argentyńska organizacja działająca na rzecz walki z rakiem piersi, zrealizowała wideo kampanie namawiającą kobiety na samokontrolę piersi. Nagranie prezentuje kobietę stojącą za mężczyzną, która dokonuje badania na piersiach mężczyzny. Wideo możemy obejrzeć w materiale poniżej.

Kampanie wideo interaktywne:

„The DNA Journey”

Darmo wyszukiwarka podróży Momondo, w swoim spocie wideo zaprezentowała nietypowy eksperyment, który skłania do myślenia. Aplikacja zaprosiła kilkadziesiąt osób różnych narodowości (m.in. Brytyjczyk, Kurdyjczyk, Afroamerykanin) do zrobienia testu DNA. Doświadczenie miało na celu zakwestionowanie tego kim tak naprawdę jesteśmy i skąd pochodzimy. Wiele osób biorących udział w eksperymencie, było przekonanych o swoim pochodzeniu i prezentowały mniej lub bardziej przychylne nastawienie do innych narodów. Aż do momentu, kiedy zostały zaprezentowane wyniki testu DNA. Eksperyment miał na celu pokazanie, że gdyby ludzie znali swoje korzenie, nie byłoby takich zjawisk jak ekstremizm, segregacja rasowa czy rasizm, a każdy obywatel czułby się obywatelem świata.

Kampanie wideo perfekcyjne pod względem wizualnym:

„The Launch in 4K”

Producent kamer GoPro postawił na zaprezentowanie w sposób najbardziej namacalny swojego produktu. Dopracowane i dopieszczone pod względem technicznym kampanie wideo zapierają dech w piersiach widzom. Najlepiej założyć kask i zapiąć pasy przed każdorazowym kliknięciem play, bo wiele scen realizowanych zostało na dużych wysokościach. Spot składa się z kadrów, które ukazują piękno przyrody w niezwykłych warunkach nieosiągalnych dla większości z nas.

„Drone 100 Lights Up the Palm Springs Sky”

Marka Intel zaprezentowała w 2016 roku coś co do tej pory nie było osiągalne dla żadnej firmy, mianowicie pokaz stu tańczących dronów. Różnokolorowe drony ukazywały się w rozmaitych konfiguracjach robiąc ogromne wrażenie. Wszystko na tle nieba w Palm Springs.

Jak widać w świecie internetowego wideo każdy z nas może znaleźć swoją ścieżkę. Możemy zabłysnąć kreatywnością lub zachwycić widzów wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. W naszych opowieściach warto odwoływać się do emocji, pokazywać nadzieję, miłość czy smutek, który zamienia się w radość. Czasami wystarczy na świat spojrzeć oczami dziecka i nasza kampania nabierze nowego emocjonalnego zabarwienia. W sieci chcemy doświadczać, doznawać nowych wrażeń prosto z kanapy. Dlatego też otwieramy zaskakujące nagłówki, czytamy plotki i skandale. Wszystkie te mechanizmy od lat wykorzystują profesjonalne media dziś narzędzia te mogą wykorzystywać również firmy i indywidualni użytkownicy.

Ważne, abyśmy nie bali się próbować. Z badań wykonanych na zlecenie Newsrm.tv wynika np., że to nie gwiazdy i celebryci przyciągają najbardziej naszą uwagę w produkcjach wideo w sieci. Coraz częściej poszukujemy porad ekspertów z każdej dziedziny życia. Warto więc może zacząć od prostych form setek, minireportaży czy miniprogramów, w których pokażemy to w czym jesteśmy dobrzy i tak zaczniemy swoją przygodę z budowaniem własnej marki w sieci.

Autor: Patrycja Paradowska, Newsrm.tv