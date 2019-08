Najlepsze ćwiczenia na płaski brzuch

Skuteczny trening brzucha

Wyrzeźbiony brzuch można osiągnąć tylko ciężką pracą i regularnymi treningami. Motywacja i zapał do ćwiczeń są gwarancją sukcesu, zwłaszcza, że pierwsze efekty nie pojawią się z dnia na dzień. Po efektownych treningach, rezultaty są dostrzegalne po około dwóch tygodniach. Warto wiedzieć, że istnieje wiele ćwiczeń, które pozornie angażują mięśnie brzucha, ale są mało skuteczne i nie dają oczekiwanych efektów. Poza tym, należy pamiętać, że na wygląd brzucha składają się dwa rodzaje tkanek – mięśniowa i tłuszczowa. Tylko redukcja nadmiaru otuliny z tłuszczu, pozwoli na dostrzeżenie efektów rzeźbienia mięśni. Dlatego tak ważne jest połączenie treningu aerobowego i siłowego z odpowiednią dietą. Decydując się na regularną aktywność fizyczną, warto postawić na trening cardio – pływanie, jazda na rowerze czy stepper i trening siłowy.. Należy pamiętać, że trening musi być spersonalizowany i mieć optymalną intensywność. Trzeba wiedzieć, że niektóre ćwiczenia angażują mięśnie brzucha jedynie do zachowania równowagi lub wspomagania innych partii mięśniowych. Dlatego tak istotne jest wykonywanie zróżnicowanych ćwiczeń. Podczas ćwiczeń brzucha należy pamiętać o treningu grzbietu. Zaniedbanie tych partii może doprowadzić do nierównomiernego rozłożenia się tkanki mięśniowej i zaburzenia motoryki tułowia.

Ćwiczenia na mięśnie brzucha

Najlepszym ćwiczeniem na początek są przysiady. Prawidłowo wykonany squat pozwala trenować brzuch, nogi i pośladki. Podczas ćwiczenia należy pamiętać o napięciu mięśni, a przy wyproście spięciu pośladków. Dla podniesienia poziomu trudności, można wykonywać przysiady z obciążeniem w postaci gryfu, który kładzie się na karku i trzyma oburącz w lekkim rozstawie dłoni. Innym skutecznym ćwiczeniem są skłony tułowia z unoszeniem ramion. Trzeba położyć się na płaskiej powierzchni i spinając brzuch, unieść nogi i ramiona. Bardzo dobrym ćwiczeniem na wzmocnienie mięśni brzucha jest łuk. Ćwiczenie wykonuje się leżąc na brzuchu. Należy chwycić się za kostki i unieść uda oraz klatkę piersiową. Po maksymalnym uniesieniu ciała należy wytrzymać w tej pozycji kilka sekund i wrócić do pozycji wyjściowej. Efektownym ćwiczeniem jest unoszenie nóg w zwisie. Do wykonania tego ćwiczenia potrzebny jest drążek do podciągania. Podczas takiego treningu angażowane są wszystkie mięśnie brzucha i pleców. Drążki są rzadziej wykorzystywane w domowym treningu, nie mniej jednak tego rodzaju aktywność jest bardzo skuteczna.

Czy można ćwiczyć codziennie?

Programy treningowe zazwyczaj przewidują dni wolne od treningów. Są one niezbędne do regeneracji organizmu. Mięśnie brzucha są jednak jedynymi, które można ćwiczyć codziennie, bez obaw o kontuzję. Trzeba wiedzieć, że w trenowaniu najważniejsza jest systematyczność. Efekty pojawią się na pewno, jeśli tylko zostanie zachowana regularność ćwiczeń. Nie musi to oznaczać codziennego treningu.