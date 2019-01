Najistotniejsze tendencje rozwoju IoT w 2019 roku

Zgodnie z prognozami Forrester na 2019 r. rosnące inwestycje będą nadal napędzać transformację cyfrową. Coraz większe zainteresowanie wspieranymi przez internet rzeczy (IoT) usługami w kluczowych sektorach gospodarki, takich jak przemysł, opieka zdrowotna, handel detaliczny i rynki usług, zmusi firmy do zainteresowania się wdrożeniem IoT na różnych rynkach wertykalnych. Stale rosnąca liczba dostępnych inteligentnych urządzeń będzie miała korzystny wpływ na atrakcyjność wdrożeń IoT. Jednak oznacza to również, że cyberprzestępcy zyskają większe pole potencjalnego ataku, zważywszy na luki w zabezpieczeniach podłączanych do sieci urządzeń, sensorach i infrastrukturze komunikacyjnej.

Michele Pelino, główny analityk w Forrester Research uważa, że wizja «inteligentnego» domu jako jednego zintegrowanego systemu kończy się niepowodzeniem, głównie z powodu dużej liczby luk w zabezpieczeniach i problemów z komunikacją między urządzeniami. Bardzo trudne i kosztowne jest zapewnienie tym urządzeniom bezbłędnego współdziałania, a koszty prawdopodobnie wzrosną jeszcze bardziej na skutek rozszerzającego się pakietu usług, które będą dostępne na rynku IoT w 2019 r. Pelino twierdzi ponadto, że w 2019 r. zobaczymy głównych graczy, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, firmy ubezpieczeniowe oraz przemysł i handel spożywczy, stosujące inne od od dotychczasowego podejście do usług wykorzystujących inteligentne urządzenia. Analityk dodaje, że wymierzone z większą precyzją ataki szantażujące na wrażliwe elementy inteligentnych miast wywołają w 2019 r. zakłócenia w usługach dla mieszkańców i zmuszą miasta do inwestowania w bezpieczeństwo cybernetyczne, celem zminimalizowania ryzyka kolejnych ataków.

Również Dariusz Woźniak, inżynier techniczny Bitdefender zauważa problem. Zdaniem eksperta chęć jak najszybszej i jednocześnie zrealizowanej w możliwie najszerszym zakresie automatyzacji miast, z zaniedbaniem kwestii bezpieczeństwa IoT, narazi inteligentne miasta na wzmożone ataki cyberprzestępców. Gdy uda się im wyłączyć krytyczne dla funkcjonowania miasta systemy i infrastruktury, bezpieczeństwo danych, prywatność i dobre samopoczucie mieszkańców mogą zostać zagrożone.

Źródło: Bitdefender