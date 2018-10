Najem samochodu na 12, 24 lub 36 miesięcy w 10 minut

Millenialsi stanowią pierwszą generację digital natives, czyli są pokoleniem, które w dużej mierze jest ukształtowane przez nowe technologie i media. Według Deloitte, w ciągu dekady grupa ta globalnie będzie stanowić 75% wszystkich osób aktywnych zawodowo, co również oznacza, że za kilka lat będzie również głównym segmentem konsumentów. Nie dziwi więc, że to właśnie dzisiejsi 30-latkowie nadają kierunek, w którym podąża sektor hadlowo-usługowy. Millenialsi szybko adaptują nowinki technologiczne i preferują zautomatyzowane rozwiązania. W dodatku, cenią sobie niezależność. Takie podejście prezentują również w kwestii usług, do których kupują dostęp na określony czas. Jeżeli już zdecydują się na korzystanie z jakiegoś rozwiązania, chcą, by było one uruchomione „od ręki”. To tłumaczy, dlaczego np. portale streamingowe, takie jak Netflix czy Spotify stały się popularne również w naszym kraju.

Zmiana w spojrzeniu na współczesne potrzeby konsumenta, już nie tylko Millenialsów, zaczyna być widoczna np. w ofertach sektora finansowego. Bez wychodzenia z domu, wygodnie, online możemy założyć konto w banku czy zaciągnąć kredyt. Jednak w przypadku wielu usług skierowanych do przedsiębiorców, digitalizacja oraz automatyzacja procesów dopiero raczkują. Przykładem jest leasing, który nadal rządzi się podejściem „offline”, polegającym m.in. na osobistych spotkaniach z doradcami i długim procesem decyzyjnym. Takie podejście odstaje od potrzeb rynku i sprawia wiele problemów jego uczestnikom. W wielu firmach decyzja o potrzebie posiadania samochodu służbowego podejmowana jest z dnia na dzień, dlatego tak istotna staje się szybkość wykonania usługi. W dodatku, właściciele małych firm oczekują od leasingodawcy nie tylko prostych procedur, ale również mniejszych kosztów, niż w przypadku zaciągania kredytu na zakup firmowego auta.

Powstało rozwiązanie, które jest odpowiedzią na leasing i raty kredytu. Chodzi o najem samochodów online i to na kartę. Działanie nie zajmuje dłużej niż 10 minut. Przedsiębiorca lub osoba prywatna spośród modeli oferowanych na stronie Noble Finance, których lista jest sukcesywnie poszerzana o nowe, wybiera konkretny samochód, a następnie okres, na jaki chce wynająć pojazd (12, 24 lub 36 miesięcy).

Comiesięczna opłata za usługę najmu zawiera już koszt ubezpieczenia, serwisu czy wymiany opon. Należy również wybrać sposób odbioru samochodu: bezpłatnie u danego dealera w określonej lokalizacji lub za dodatkową opłatą, jeżeli chcemy, aby auto zostało dostarczone „pod drzwi”. Po uzupełnieniu wymaganych danych, wystarczy dokonać płatności kartą kredytową i proces najmu pojazdu zostaje uruchomiony.

Źródło: Noble Finance