Najczęstsze błędy w ochronie danych. Prawie 4 mln rekordów dziennie pada łupem przestępców

Pomimo ciągłego wzrostu świadomości wśród osób zajmujących się zarządzaniem działami IT, liczba udanych ataków hakerskich i wynikających z nich kradzieży danych firmowych wzrasta. Powyższe wynika głównie z kilku najczęściej powielanych błędów. Grzechem głównym zarządzających działami IT jest błędne zakładanie, że środowiska ich organizacji nigdy wcześniej nie zostały zaatakowane i nie ma ryzyka ich złamania także w przyszłości. Inne błędy to nadmierne zaufanie do zabezpieczeń, zbyt duża liczba narzędzi zabezpieczających, brak kontroli pracowników oraz tzw. „pułapka świeżości”.