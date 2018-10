Najczęściej odwiedzane platformy crowdfundinge

Crowdfunding zmienił sposób finansowania projektów w Polsce. Pozwolił finansować przez internet wszelkiego typu inicjatywy – od indywidualnych takich jak urodziny, eventy czy organizacje koncertów, poprzez inicjatywy biznesowe, społeczne czy akcje charytatywne. Uniezależnił pomysłodawców od inwestorów czy bogatych mecenasów, przenosząc możliwość wsparcia na setki tysięcy indywidualnych osób. Idea na tyle spodobała się Polakom, że wspierają rodzime projekty i pomysły coraz chętniej i na coraz większą skalę.

Aktualnie na polskim rynku działa kilkadziesiąt platform, jednak poniższy przegląd ograniczymy do pierwszej piątki najchętniej odwiedzanych przez Polaków portali finansowania społecznościowego. Pierwszą trójkę otwiera Siepomaga.pl ze średnią z ostatnich sześciu miesięcy na poziomie 2,3 mln odsłon na miesiąc, drugie miejsce zajęła zrzutka.pl ze średnią 1,26 mln odsłon, a na trzecim uplasował się portal Pomagam.pl ze średnią 0,94 mln odsłon.

Koszty zbiórek pieniężnych

Opłaty związane z organizacją, przeprowadzeniem zbiórki w internecie oraz wypłatą zgromadzonych środków różnią się w zależności od platformy. Spore różnice dotyczą zarówno opłat, jak i warunków, które muszą spełnić pomysłodawcy i organizatorzy zrzutek.

Wysokość opłat waha się od 0% do 8,5% prowizji pobieranej od zgromadzonego kapitału. Nie są to jednak jedyne koszty związane z pozyskaniem finansowania, ponieważ należy jeszcze zapłacić tzw. opłaty transakcyjne – związane z wypłaceniem zgromadzonych środków przez organizatorów lub opłatami dla firm płatniczych pośredniczących w realizacji płatności wynoszące od 0% do 2,5%.

Różnice w zasadach organizowania zrzutek dotyczą zarówno terminów wypłat środków zgromadzonych przez pomysłodawców – od natychmiastowych do nawet 14 dni oraz podmiotów, które mogą je zorganizować. Te wszystkie elementy należy dokładnie prześledzić, zanim podejmie się ostateczną decyzję o skorzystaniu ze wsparcia platformy.

Źródło: Zrzutka.pl