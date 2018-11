Najbliższa przyszłość chmury

Sztuczna inteligencja (SI, ang. artificial intelligence, AI) ma potencjał na dokonanie rewolucji w biznesie. Już dziś służy agregowaniu ogromnych ilości danych, analizie i wyciąganiu wniosków czy opracowaniu symulacji zmian i trendów. SI usprawnia procesy sprzedaży oraz obsługi klienta. Eksperci Gartnera prognozują, iż do 2020 roku 80% projektów związanych z tą technologią pozostanie „alchemią, prowadzoną przez magów”, których umiejętności nie będą szeroko rozpowszechniane. Do tego czasu 85% dyrektorów IT będzie prowadzić prace łącząc wewnętrzne i zewnętrzne zasoby, m.in. poprzez korzystanie z outsourcingu. Rosnące w ciągu ostatnich lat zainteresowanie rozwiązaniami bazującymi na technologii SI doprowadziło do powstania nierozsądnych oczekiwań ze strony biznesu, którym nauka nie jest w stanie sprostać, ze względu na brak specjalistów.

Zdaniem Gartnera, deficyt rąk do pracy, jak i brak wspólnego języka pomiędzy nauką a biznesem powoduje, iż badania nad rozwojem SI powinny być obecnie określane jako forma sztuki, a nie nauki. Eksperci przewidują, iż wyjściem z tej sytuacji może być szeroko pojęta automatyzacja umiejętności z takich dziedzin jak analityka danych, uczenie maszynowe czy programowanie neurolingwistyczne.

Monetyzacja wewnętrznych procesów w chmurze

Eksperci przewidują, iż do roku 2022 transformacja cyfrowa przekształci wewnętrzne możliwości firm w zewnętrzne produkty, generujące duże przychody. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu ekonomiki i elastyczność chmury obliczeniowej. Procesy tworzone dotychczas na użytek wewnętrzny mogą zostać łatwo przekształcone w rozwiązania produktowe sprzedawane na zewnątrz. Dotychczas wiele firm nie miało możliwości monetyzowania umiejętności swoich specjalistów. Przyczyną były głównie czynniki ekonomiczne, technologiczne oraz marketingowe. W ciągu najbliższych lat infrastruktura chmury obliczeniowej rozwiąże te problemy. Analiza wykazała, iż obecnie mniej niż 10% firm przechodzi przez proces faktycznej transformacji cyfrowej. Rok 2019 może być przełomowy, albowiem wiele przedsiębiorstw może przejść z etapu optymalizacji wydatków, na ścieżkę zysków.

Giganci urosną w siłę

Gartner nie pozostawia złudzeń, giganci technologiczni tacy jak Facebook, Google, Apple czy Amazon będą dalej rosnąć w siłę. Do 2022 r. wielka czwórka technologiczna będzie kontrolować średnio 40% rynku w swojej branży. W 2019 roku będziemy obserwować rozwój usług oferowanych przez „wielką czwórkę” w segmencie rozwiązań technologicznych dla firm.

Michał Grams ze spółki Together Data zauważa, że od czasu kryzysu w 2008 roku, technologiczni giganci odrabiają straty. Pomimo, iż możemy zaobserwować silny rozwój firm technologicznych z Azji, głównie z Chin, pozycja wielkiej czwórki może pozostać niezagrożona. Przyczyną tego jest dopiero rozwijający się mechanizm ekspansji globalnej chińskich przedsiębiorstw. Póki co mało jest marek z państwa środka, które powoli zdobywają przyczółki w Europie czy Ameryce, jednak czas w którym będa one w stanie realnie zagrozić wielkiej czwórce trzeba liczyć w dekadach.

Źródło: Together Data