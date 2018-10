Nadzieja pokładana w pracownikach z certyfikatami

Analitycy z firmy IDC poprosili dyrektorów działów informatyki o wskazanie, które stanowiska będą dla nich najbardziej istotne w przyszłości. Na szczycie zestawienia znaleźli się specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, architekci sieci, deweloperzy IoT, deweloperzy Business Intelligence, twórcy oprogramowania oraz specjaliści ds. uczenia maszynowego. Ta klasyfikacja jasno pokazuje obecnym studentom, które kierunki warto wybierać i jakie umiejętności będą im potrzebne na rynku pracy nowych technologii.

Uczestnicy badania podkreślili również znaczącą rolę programów certyfikacyjnych. Zdaniem 82% respondentów wpływają one na wzrost innowacji oraz rozwój biznesu. 71% badanych wskazało ponadto, że podnoszą one jakość obsługi użytkowników końcowych, co jest niezwykle istotne w procesie budowania przywiązania do marki i tworzenia grona lojalnych klientów.

Nabywana wiedza powinna odpowiadać na potrzeby biznesu. Obecnie proponuje się więc często kursy przygotowujące do certyfikacji i pracy w centrach SOC (Security Operation Center), programowanie w Python, C oraz C++ oraz zajęcia edukacyjne dla przyszłych specjalistów od cyberbezpieczeństwa.

Anna Czacharowska – Rybkowska, CSR Program Manager Cisco uważa, że cyberbezpieczeństwo to obecnie jeden z najważniejszych obszarów IT, gdzie jednocześnie wciąż widać brak wystarczającej liczby specjalistów, dlatego Cisco Networking Academy oferuje obecnie aż 4 różne kursy w ramach ścieżki bezpieczeństwa. Oprócz kursu CCNA Cybersecurity Operations, są to Introduction to Cybersecurity, Cybersecurity Essentials oraz CCNA Security.

Źródło: Cisco