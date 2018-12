Nadchodzi rok boomu na przedsiębiorczość i mobilną księgowość

Rośnie liczba chętnych do pracy na własny rachunek. W listopadzie 2018 roku działało rekordowe 3 mln 105 tys. firm jednoosobowych. Mijający rok jest też niezwykły pod kątem historycznie najniższej liczby wyrejestrowań, ponieważ co miesiąc w 2016 r. zamknięciu ulegało średnio 23 tys. firm, w 2017 r. 21 tys., a w 2018 r. (licząc od stycznia do listopada) tylko 17 tysięcy. W listopadzie ubyło 12,1 tys. firm. Jeśli wierzyć deklaracjom z Indeksu Przedsiębiorczości Tax Care, co czwarty etatowiec w ciągu dwóch lat odejdzie od pracodawcy i założy własną działalność – mówimy o odpływie ok. 3 mln etatów.

Adam Głos, prezes zarządu Tax Care twierdzi, że zarówno fiskus, jak i firmy prywatne wprowadzą od nowego roku kolejne zmiany przyspieszające digitalizację dokumentów i ich obieg. To np. kasy online czy rozwój takich platform jak Chmura Faktur. Przedsiębiorcy powinni korzystać ze zmian, bo idea jest dobra – przenieść jak najwięcej formalności, dokumentacji i kontaktu z administracją do świata cyfrowego. Cyfryzacja jest nieunikniona, to następstwo trendów wyznaczonych w gospodarce – automatyzacji i robotyzacji przemysłu, dostępu do danych i ich przetwarzania, wzrostu znaczenia mobilności. Według eksperta niektórzy przedsiębiorcy będą mogli od 2019 r. naliczać i opłacać składki ZUS w nowy sposób – proporcjonalnie do zarobku. Właściciele firmowych aut odliczą mniej od podatku. Zmienią się przyzwyczajenia przedsiębiorców. W księgowości będziemy mierzyć się ze skalą oraz ilością dokonanych i planowanych zmian w przepisach.

Rafał Obarzanek, dyrektor departamentu programu partnerskiego Tax Care, dodaje, że przyszły rok powinien przynieść intensywny rozwój księgowości online, zarówno jeśli chodzi o narzędzia do mobilnego prowadzenia księgowości firmy, jak i liczbę klientów, którzy z niej korzystają. Dodaje jednak, że merytoryczna praca księgowego też się oczywiście liczy. Tak samo jaki i relacje między klientem, a księgowym, choć w przypadku nowym młodych klientów wystarczy głównie kontakt online. Relacje są za to ważne z punktu widzenia właścicieli biur rachunkowych. Około połowy nowych klientów deklaruje, że nawiązuje współpracę z biurem księgowym z polecenia innej osoby. Świadczy to o znaczeniu budowania relacji w czasach mobilnej księgowości.

Kolejna ekspertka, Anna Moskwiak-Karaszewska, dyrektor departamentu IT Tax Care, zauważa z kolei, że małe firmy szybciej niż pozostali przedsiębiorcy wprowadzają nowoczesne rozwiązania technologiczne w księgowości. Ułatwia im to mniejsza ilość dokumentów księgowych, ale i krótszy proces podejmowania decyzji i księgowania – zwykle stoi za nim tylko właściciel. Gorzej jest z dużymi firmami, w których dokumentów jest dużo więcej – w procesy księgowe jest zaangażowanych wielu pracowników. Ponadto rośnie zainteresowanie outsourcingiem usług księgowych. Ten wzrost wynika z postępu technicznego i został przyspieszony przez wprowadzenie JPK, który wymusił jeden standard zapisu i ujednolicił sczytywanie danych. Równolegle trwa proces digitalizacji księgowości na poziomie OCR, czyli elektronicznego wynajdywania i przenoszenia metadanych potrzebnych do księgowania poszczególnych dokumentów. Dzięki niemu księgowa nie musi przepisywać np. numeru i daty faktury, ponieważ system sam eksportuje potrzebne dane. Rozwiązanie to jest już stosowane w Tax Care – częściowo wdrożyliśmy je już dla tzw. pełnych ksiąg. Wdrożenie produkcyjne systemu miało miejsce na początku grudnia i część naszych klientów już z niego korzysta.

Zdaniem ekspertki digitalizacja usług wpisuje się w dążenie przedsiębiorców do zmniejszania kosztów prowadzenia firm i oszczędzania czasu. Hamulcem był i jest strach przed zmianą. Przedsiębiorcy są jednak pod presją, bo widzą, że rynek się zmienia. W Polsce dygitalizacje spowalniają częste zmiany przepisów.

Źródło: Tax Care