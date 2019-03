Nadchodzi czas koparek endotermicznych

Trzy opracowane przez OnMiners koparki umożliwiają kopanie następujących kryptowalut: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Dash i Zcash. Użytkownicy mogą rozpocząć kopanie wybranej kryptowaluty od razu dzięki temu, że wszystkie jednostki są skonfigurowane i wystarczy podłączyć je do źródła zasilania. Atutem godnym uwagi jest ich endotermiczność. Nie emitują one ciepła do otoczenia, lecz pochłaniają je, co zapewnia nieporównywalnie niższe zużycie energii.

Poniżej zamieszczono prędkości obliczania haszy dla poszczególnych produktów umożliwiających wydobywanie różnych kryptowalut:

Koparka On2U: 140 TH/s − Bitcoin, 38 GH/s − Litecoin, 5 GH/s − Ethereum, 230 KH/s − Monero, 1,3 TH/s − Dash oraz 1,1 MH/s;

Koparka On4U: 270 TH/s − Bitcoin, 75 GH/s − Litecoin, 9 GH/s − Ethereum, 450 KH/s − Monero, 2,5 TH/s − Dash oraz 2,1 MH/s;

Koparka OnTower: 1620 TH/s − Bitcoin, 450 GH/s − Litecoin, 54 GH/s − Ethereum, 2700 KH/s − Monero, 15 TH/s − Dash oraz 12,6 MH/s.

Dostawy koparek realizowane są do krajów na całym świecie z wyłączeniem regionów objętych działaniami wojennymi. Jednostki można podłączać do uniwersalnych gniazdek o napięciu 110V-240V. Producent udziela na nie rocznej gwarancji.

Źródło: OnMiners