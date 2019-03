Nadchodzą ważne zmiany w JPK

Według aktualnych przepisów czynny podatnik VAT ma obowiązek przesyłania do Urzędu Skarbowego JPK_VAT co miesiąc. Plik zawiera informację o podatku należnym i naliczonym, wynikającym z prowadzonych ewidencji. Oprócz tego podatnicy mają obowiązek prowadzenia rejestrów i przesyłania deklaracji VAT za wybrane okresy rozliczeniowe. Taki system jest uciążliwy szczególnie dla podatników, którzy rozliczają się z tego podatku kwartalnie.

Według ustawodawcy JPK_VDEK ma uprościć rozliczenia podatku od towarów i usług. Nowy plik odzwierciedla dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w pliku JPK_VAT. Dodatkowo będzie zawierał dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń tego podatku i jego kontroli.

Pozycje z deklaracji VAT-7/7K zostaną przeniesione do części nowej struktury, a następnie połączone z danymi z pliku JPK_VAT. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca prześle jeden dokument elektroniczny – będzie to więc duże ułatwienie szczególnie dla tych, którzy teraz rozliczają się z VAT kwartalnie, a JPK_VAT muszą wysyłać co miesiąc. Kolejnym uproszczeniem będzie likwidacja załączników VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT oraz wniosków występujących w standardowych deklaracjach.

Nowy rodzaj JPK, zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów, może się jednak wiązać z karami dla przedsiębiorców. W przypadku stwierdzenia w przesłanej ewidencji błędów czy danych niezgodnych ze stanem faktycznym, lub w przypadku zmiany danych zawartych w tej ewidencji, przedsiębiorca jest obowiązany przesłać niezwłocznie korektę JPK_VDEK.

Za przesłanie ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nakładać karę finansową w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Przepisy nie dają pewności, co jest nieprawidłowością podlegającą karze – w praktyce może więc być nią pomyłka w numerze faktury czy literówka w nazwie kontrahenta. Decyzja o nałożeniu kary należy do naczelnika, który wcześniej powinien wezwać do przesłania korekty ewidencji, wskazując przy tym błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Aby uniknąć kary, przedsiębiorca powinien w terminie do 14 dni od dnia doręczenia wezwania złożyć do naczelnika urzędu skarbowego korektę ewidencji. Korekta powinna zawierać wskazane w wezwaniu błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Autor: Piotr Ciszewski, ekspert podatkowy w firmie inFakt