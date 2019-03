Nadal możesz się zgłosić do Start-up Challenge

Konkurs Start-up Challenge daje możliwość zaprezentowania swojego pomysłu przed gośćmi 11. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress, 13-15 maja 2019 r.). Inne profity czekające na uczestników to m.in. dotarcie do mediów, wsparcie światowych ekspertów i dostęp do wartościowego mentoringu.

Do konkursu Start-up Challenge mogą aplikować startupy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat i mają na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z sześciu kategorii branżowych konkursu: new industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny), environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów), tradition & modernity (przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo), health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia), business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR), client & lifestyle (customer experience, e-commerce,handel,fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).

Ideą tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz European Start-up Days jest wskazywanie trendów przyszłości. Agenda wydarzenia oraz ścieżki tematyczne „The Future of..." wpisują się w takie wizjonerskie podejście. Automaty, roboty, coboty, blockchain, sztuczna inteligencja, elektromobilność, przyszłość tradycyjnych gałęzi gospodarki, digital marketing, źródła finansowania startupów, branża fintechowa, rynek VC w Europie i Polsce, to tylko wybrane z wielu zagadnień z zaplanowanych w dniach 14-15 maja br. kilkudziesięciu debat. Zgłoszenia można nadsyłać przez formularz.

Źródła: Grupa PTWP, PAP