Nadajemy paczkę DPD - jak to zrobić?

Zamów kuriera DPD - tak, by było tanio, szybko i bez zbędnych formalności. Jak to zrobić? Wystarczy do tego internet - w sieci złożenie zlecenia trwa kilkadziesiąt sekund, a automat sam kieruje użytkownika przez kolejne etapy procedury. W efekcie DPD jest jedną z najchętniej wybieranych firm kurierskich w Polsce - zarówno w ramach sprzedaży e-commerce jak i w przypadku, gdy na zamówienie kuriera decyduje się osoba prywatna. Wynika to z korzyści, jakie zapewnia DPD - to m.in. atrakcyjny cennik usług kurierskich, renoma i tradycja w branży oraz wyjątkowa w skali międzynarodowej sieć połączeń. DPD, francuska firma logistyczna ściśle powiązana kapitałowo z przedsiębiorstwami niemieckimi należy pod tym względem do najbardziej rozwiniętych podmiotów na świecie - tylko w Polsce dysponuje 50 oddziałami.

Nadanie paczki DPD krok po kroku

Przed złożeniem zlecenia na przesyłkę należy odpowiednio przygotować paczkę, którą odbierze kurier DPD. Ona służy do wstępnej i ostatecznej wyceny usługi. Warto więc zadbać o maksymalne ograniczenie gabarytów przesyłki - niewielki przedmiot znajdujący się wewnątrz kartonu nie musi być schowany w dużym opakowaniu; wolna przestrzeń wewnątrz nie będzie stanowiła odpowiedniego zabezpieczenia, a na dodatek podwyższy cennik usług DPD.

Mając przesyłkę należy określić jej parametry - wagę oraz wszystkie trzy wymiary: wysokość, szerokość i głębokość paczki, którą podejmie kurier DPD. Warto je sprecyzować bardzo dokładnie - nie tylko ogólnie - ponieważ niezgodności między wymiarami deklarowanymi a realnymi mogą doprowadzić do ewentualnej dopłaty.

Dysponując przesyłką czas na złożenie zamówienia kuriera DPD - warto dokonać tu porównania ceny usług kurierskich.

Zamówienie kuriera DPD przez internet

DPD należy do szczególnie popularnych wyborów na rynku kurierskim - niemniej warto porównać ceny tej firmy z konkurencją, ponieważ w zależności od dnia czy gabarytów towaru mogą różnić się nawet o kilkadziesiąt procent. W serwisie KurJerzy.pl taka analiza następuje automatycznie - po zaledwie kilku klikach. Wystarczy w głównym polu serwisu internetowego wpisać wymiary i wagę przesyłki oraz podać adres adresata, oraz nadawcy. W ten sposób system sam obliczy, jaka będzie cena przesyłki w DPD o danych gabarytach i w określonym dniu podjęcia. Analiza pokaże również, który tani kurier zapewni rzeczywiście najkorzystniejsze warunki - nadanie paczki DPD warto więc poprzedzić porównaniem cenników innych operatorów. Serwis KurJerzy.pl umożliwia to na etapie składania zlecenia.

Zamów kuriera DPD i oszczędzaj

Dokonując zamówienia kuriera DPD - lub innej marki - przez serwis KurJerzy.pl przyspieszasz procedurę zlecenia. Już po kilku minutach - po wprowadzeniu danych adresowych i opłaceniu zlecenia przez internet - system generuje komplet dokumentów do naklejenia na paczce. Jednocześnie zlecenie zostaje przekazane do podjęcia przez kuriera DPD, który przejmie przesyłkę w dniu i miejscu wskazanym na dokumentach.

Jeśli kluczowy jest niska cena przesyłki kurierskiej oraz minimalizacja procedur oraz formalności, zamów kuriera przez internet - automatyzacja całego procesu sprawia, że przejęcie paczki oraz dostarczenie jej do odbiorcy przebiegnie sprawniej. Drogę tę możesz obserwować podczas śledzenia przesyłki. Internet umożliwia również wdrożenie innych rozwiązań niezbędnych np. w e-commerce - przesyłki za pobraniem lub doręczanej do rąk własnych.