Na tych stacjach można płacić za paliwo bez podchodzenia do kasy

Aplikacja Orlen Mobile jest przygotowana z myślą o tych kierowcach, którzy nie raz czuli zniecierpliwienie stojąc w kolejce do kasy na stacji benzynowej, bo chcieli zapłacić tylko za paliwo, a klient przed nimi długo zastanawiał się, który sos wybrać do hot-doga. Z płatności mobilnych będą korzystać też rodzice, którzy tankują paliwo i z praktycznych względów nie chcą wypinać śpiącego dziecka z fotelika. Aplikacja wykorzystująca moduł płatniczy Orlen Pay jest adresowana również do osób o ograniczonej mobilności. Umożliwia ona szybkie uregulowanie rachunku poprzez zeskanowanie kodu QR na dystrybutorze.

Aby korzystać z usługi płatności mobilnej, trzeba wcześniej zainstalować aplikację Orlen Mobile w telefonie (lub dokonać reinstalacji), a następnie zarejestrować się w niej. Należy podać dane do faktury (rachunku) i dodać swoją kartę kredytową lub debetową (Visa lub Mastercard).

Konieczne będzie również podanie adresu e-mail dla potwierdzenia rejestracji oraz ustanowienie indywidualnego PIN kodu, który pozwoli na zatwierdzenie płatności. Musimy również wyrazić zgodę na wykorzystanie przez aplikację danych o naszej lokalizacji, dostęp do połączeń telefonicznych i aparatu fotograficznego. Cała rejestracja zajmuje niespełna 5 minut, a sama procedura uiszczenia rachunku po zatankowaniu – około minuty.

Po zatankowaniu odpowiedniej ilości paliwa i odłożeniu na miejsce „pistoletu” dystrybutora, trzeba uruchomić aplikację w telefonie i kliknąć na przycisk „płatności”. Pojawi się informacja, jakiego rodzaju paliwo zatankowaliśmy, ilość litrów, adres stacji benzynowej. Następnie na ekranie telefonu pojawi się możliwość zeskanowania kodu QR znajdującego się na dystrybutorze, a pod nią przycisk „zapłać”. Po przyciśnięciu tego przycisku, trzeba jeszcze potwierdzić płatność PIN-kodem, który ustaliliśmy na etapie rejestracji. Po potwierdzeniu oczekujemy chwilę na realizację płatności, a następnie otrzymujemy dane. Faktura jest wysyłana na adres mailowy.

Z systemu mogą korzystać osoby indywidualne i prowadzące działalność gospodarczą. Aplikacja Orlen Mobile w wersji 2.6 jest dostępna do pobrania ze sklepów Google Play i App Store od 26 października. Do działania wymaga ona systemu iOS 9.0 bądź Android 4.4 lub nowszego. Wersja na telefony z Androidem zajmuje 25MB, a na urządzenia firmy Apple - 46,7 MB.

Mobilne płatności dostępne są na wszystkich 1300 stacjach własnych koncernu w Polsce. Podobny projekt wdrożony został na wszystkich 406 stacjach Benzina w Czechach, należących do Grupy Orlen.

Źródło: PAP