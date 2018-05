Na rynku IT powiało niespotykanym od dawna optymizmem

W swoich analizach Gartner najwyższych wzrostów spodziewa się w segmencie oprogramowania dla biznesu. Wydatki na takie rozwiązania wzrosną aż o 11,1%, osiągając wartość ponad 390 mld dol. Według analityków taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z przyspieszającej cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Firmy coraz mocniej rozumieją, że konkurencyjność idzie w parze w inwestycją w technologie. W tym kontekście jednym z czołowych odbiorców zaawansowanych technologii jest dynamicznie rozwijający się przemysł, który coraz mocniej stawia na oprogramowanie klasy ERP i MES.

Na dzisiejszym rynku modernizacja to już nie tylko chmura czy Internet Rzeczy. Szczególnej uwagi wymaga także cognitive computing i sektor sztucznej inteligencji. Wydatki na te rozwiązania zgodnie z prognozą IDC wzrosną w tym roku o ponad połowę względem 2017 r., zbliżając się do kwoty 20 mld dolarów. Narzędzia zdolne do „rozumienia danych” gromadzonych w rozrastających się korporacyjnych, cyfrowych bibliotekach będą pomocne nie tylko w przygotowaniach do RODO i automatyzacji wyszukiwania danych osobowych, ale także w szybszym dochodzeniu do właściwych wniosków analitycznych. Poza tym umożliwiają one znacznie lepsze poznanie klientów, poddając analizie większą liczbę związanych z nimi danych – choćby z mediów społecznościowych czy forów internetowych – tworząc kompletne 360-stopniowe profile klientów, „mówiące” wprost czego oczekuje, jakie wyraża opinie i jakimi produktami czy usługami będzie zainteresowany w najbliższym czasie, jak tłumaczy Jacek Grzyb z firmy teamLeaders.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Gartnera i Deloitte, przedsiębiorstwa korzystają jedynie z 10-20% posiadanych cyfrowych informacji. Eksperci nie mają wątpliwości, że firmy będą chciały znacznie efektywniej wykorzystywać potencjał drzemiący w danych. Według Gartnera to właśnie ten pęd do zwiększenia efektywności i konkurencyjności sprawi, że trend wzrostowy w sektorze oprogramowania utrzyma się co najmniej do 2019 roku, a być może jeszcze dłużej.

Na prognozy narzekać nie mogą także przedstawiciele innych segmentów rynku. I tak wydatki na usługi telekomunikacyjne wzrosną o 4,3%, a wydatki na centra danych o 3,7%. Nie będzie zaskoczeniem, że na dalsze wzrosty mogą liczyć także dostawcy m.in. publicznych chmur obliczeniowych. Zdaniem analityków Gartnera rynek ten wzrośnie o 21,4 proc., osiągając wartość 186,4 mld dolarów.

Analitycy wskazują jednak, że rynek IT może doświadczyć mocnych zmian ze względu na czynniki polityczne i ekonomiczne, np. niestabilność dolara, lub spodziewane wojny handlowe i celne. O ile jednak światowej gospodarki nie dotknie poważny kryzys, firmy będą dalej inwestować w IT.

Źródło: inPlus Media