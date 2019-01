Na potęgę rosną inwestycje w telewizję internetową

Rozwój telewizji internetowej zmienia sposób konsumpcji i dostępu do treści multimedialnych. Użytkownicy nie tylko konsumują treści i kanały telewizyjne na żywo, w sposób linearny, lecz także mogą świadomie wybierać konkretne materiały, które chcą obejrzeć w danym momencie. Zyskują też dostęp do treści interaktywnych, czego przykładem jest chociażby wypuszczony ostatnio przez Netfliksa serial „Black Mirror: Bandersnatch”, w którym widzowie mają wpływ na przebieg akcji i decyzje głównego bohatera.

Innowacyjne technologie umożliwią wprowadzenie platform telewizyjnych nowej generacji, nowych usług interaktywnych oraz lepsze targetowanie i dopasowywanie treści do profilu konkretnych użytkowników. Przemysław Frasunek, ekspert Atende Software, podkreśla, że na rozwój internetowej telewizji mocno wpłynie upowszechnienie sieci 5G o przepustowości sięgającej 1 gigabita na sekundę. Taka przepustowość będzie dostępna dla zwykłych użytkowników – co oznacza, że osoby, które są poza zasięgiem sieci światłowodowej, będą mogły korzystać z interaktywnych usług i treści w dokładnie taki sam sposób jak użytkownicy światłowodu. Dzięki temu upowszechniać się będą dekodery wyposażone w system Android TV i mniejsze znaczenie będą mieć operatorzy tradycyjni, świadczący usługi telewizji kablowej czy satelitarnej. Drugi aspekt związany z 5G to upowszechnienie usług interaktywnych, takich jak gry, które w tej chwili są uruchamiane na lokalnym komputerze czy urządzeniu mobilnym. W przyszłości taka gra będzie uruchamiana w chmurze po stronie serwerowej, a my będziemy się bezpośrednio komunikować z tą chmurą i wpływać na przebieg rozgrywki. To będzie całkowita zmiana modelu rozrywki.



Badanie przeprowadzone w ubiegłym roku przez dom mediowy Mindshare Polska pokazało, że 83% internautów w Polsce ogląda materiały wideo w internecie co najmniej raz w tygodniu, a 40% codziennie lub prawie codziennie. Domeną serwisów VoD są seriale, które przynajmniej raz w tygodniu ogląda 38% użytkowników tych platform (darmowych i płatnych).