Na "Mordor" pojedziesz na e-hulajnodze

Od 15 marca e-hulajnogi marki hive są obecne na warszawskich ulicach, a od 11 kwietnia można z nich korzystać również we Wrocławiu. Marka postanowiła powiększyć dotychczas wyznaczoną strefę dostępności e-hulajnóg w obu miastach, tym samym umożliwiając klientom podróże do nowych lokalizacji.

Użytkownicy usługi miejskiej mobilności będą mieli możliwość dojechać na e-hulajnodze do miejsc pracy zlokalizowanych aż w “Mordorze”, czyli w okolice ulicy Domaniewskiej. Co więcej, z myślą o odjeżdżających z Dworca Zachodniego lub Placu Zawiszy, firma poszerzyła strefę również o teren Starej Ochoty i Woli.

Od zeszłego tygodnia e-hulajnogi można również spotkać w powiększonej strefie dostępności we Wrocławiu. Od lipca użytkownik aplikacji hive ma możliwość dojechać do centrum handlowego Magnolia oraz Muzeum Współczesnego. Strefa została również rozszerzona na terenie Wielkiej Wyspy, umożliwiając dotarcie zarówno do Stadionu Olimpijskiego jak i pętli tramwajowej oraz autobusowej. Co więcej, wrocławianie mogę teraz skorzystać z przesiadki w Strefie FAT, obejmującej ulicę Grabiszyńską.

