Na majowe okazje - prezenty dla czytelników e-booków i słuchaczy audiobooków

Prezenty dla

czytelników e-booków i słuchaczy audiobooków

Prezent dla siebie lub dla bliskiej osoby - bardzo dobrze nada się dla mamy zaczynającej przygodę z e-czytaniem. Dobra jakość bez drenowania kieszeni.

E-book - język C dla nastolatków

https://ebookpoint.pl/ksiazki/zabawa-w-programowanie-jezyk-c-dla-nastolatkow-michal-wiszniewski,zaprcn.htm

Jak pomóc (nastoletniemu) dziecku rozwijać kompetencje cyfrowe? Dobrym pomysłem może być samodzielna nauka programowania - na pewno będzie łatwiejsza z e-bookiem adresowanym specjalnie do nastoletniego odbiorcy.

Czy zastanawiasz się nad prezentem dla ośmio-dziewięciolatka (np. na komunię) albo dla maturzysty? Jeśli masz do czynienia z młodym bibliofilem, elegancki czytnik będzie dobrym rozwiązaniem!

Audiobooków zwykle słuchamy będąc w ruchu. Może taki prezent jak bezprzewodowe, wygodne nauszne słuchawki dobre do sparowania ze smartfonem, do tego wraz z kartą podarunkową do biblioteki Storytel, stanie się dla kogoś początkiem przygody z książkami do słuchania?

Choć "Mort" jest dopiero czwartą książką z uwielbianego przez fanów cyklu "Świat Dysku", jest świetnym początkiem przygody z tą serią. Nieśmiertelny brytyjski humor Pratchetta w mistrzowskim tłumaczeniu Piotra W. Cholewy i w interpretacji Macieja Kowalika.

Czytnik dla mniej zasobnych kieszeni albo... na początek przygody z e-bookami.

Możesz kupić taki czytnik za 1 zł. Warunkiem jest zawarcie umowy abonamentowej z Legimi - biblioteką e-booków.

Absolutna klasyka gatunku, którą czytelnicy e-booków chwalą, ponieważ książki czyta się niemal jak papierowe. Wersja bez reklam nieco droższa, ale za to z większym komfortem lektury - bardzo dobra na prezent!

Nie masz miejsca na te wszystkie audiobooki? Chcesz je zabrać na wakacje? A może chcesz komuś podarować większą porcję książek do słuchania? Nagraj je na dysk zewnętrzny. Taki jak ten - Seagate® Backup Plus Slim - dodatkowo pozwala jednym kliknięciem obsłużyć ochronę i udostępnianie wszystkich treści cyfrowych. Jest wygodny w podróży (bardzo cienki), umożliwia tworzenia kopii zapasowej przez aplikację Seagate Mobile Backup.

Prezent dla dziewczyny, która lubi manifestować swoje upodobania przez styl odzieżowy. Czerwone, białe albo niebieskie słuchawki nie tylko pozwolą słuchać audiobooków, ale też spełnią rolę dodatku do stroju.

Chcesz zabrać audiobooki i e-booki w podróż, ale nie wiadomo, jak będzie z dostępem do sieci? Nagraj je na płytę DVD i odtwarzaj z dowolnego komputera :-). Przyda się zewnętrzna nagrywarka DVD.

Audiobook w czasie uprawiania sportu? Wówczas przydadzą się lekkie, bezprzewodowe słuchawki douszne.

Jak przenieść audiobook z domowego archiwum np. do samochodu? Najprościej na pendrive'ie - najlepiej takim, który jest charakterystyczny.

Audiobooki i e-booki to nie tylko rozrywka. Wielu młodych przedsiębiorców mówi, że wielu ważnych dla swego rozwoju książek wcale nie czytali, tylko słuchali ich np. podczas treningu biegowego. Może tak będzie z Tobą i z książką "Getting Things Done"?