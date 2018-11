Na konferencji o innowacyjnej warszawskiej Pradze

1918 rok – Polska odzyskuje niepodległość, a Kazimierz Szpotański zakłada Fabrykę Aparatów Elektrycznych (FAE). Właściwie to zaczyna od skromnego warsztatu w dwupokojowym mieszkaniu przy ulicy Mirowskiej. Zatrudnia dwie osoby i początkowo produkuje włączniki do światła. Dziesięć lat później zakład ma nową siedzibę, na Kamionku, i zatrudnia około 1100 robotników, w tym około 100 inżynierów.

Ambitny inżynier do dziś jest wzorem dobrego zarządzania, przedsiębiorczości i innowacyjności. Organizatorzy konferencji „Transformator innowacyjności” przybliżą historię FAE oraz jej założyciela, a także zaprezentują przejawy przedsiębiorczości i innowacyjności po prawej stronie Wisły.

Program konferencji

9.30 Otwarcie konferencji:

- red. Agnieszka Gozdyra

- prof. dr hab. Roman Cieślak (Rektor Uniwersytetu SWPS)

- dr Konrad Maj (Centrum Innowacji, Uniwersytet SWPS).



9.45 Przedsiębiorcza Praga wczoraj i dziś.

- Zbigniew Filinger - Minęło 100 lat od uruchomienia Fabryki Szpotańskiego.

- Beata Szpotańska-Wróblewska - Moje wspomnienia o dziadku

- Jacek Szpotański - Kazimierz Szpotański - ojciec i przedsiębiorca

- Adam Lisiecki, Jolanta Wiśniewska, Patrycja Labus - Sidor (Muzeum Warszawskiej Pragi) - Przedsiębiorstwa z prawego brzegu

- dr Tomasz Olejniczak, dr Anna Pikos (Akademia Leona Koźmińskiego) - Historia biznesu jako źródło innowacji: Doświadczenia międzynarodowe i potencjał polskich firm



11.20 Przerwa kawowa



11.40 Innowacje - miasto – lokalność

- dr Konrad Maj (Centrum Innowacji, Uniwersytet SWPS) - Innowacje społeczne w społecznościach lokalnych

- Agata Stafiej-Bartosik (Ashoka) - Od działania lokalnego do zmiany systemowej

- Maciej Czeredys (Zastępca dyrektora ds. inwestycji, Sinmfonia Varsovia) - Orkiestra Sinfonia Varsovia globalnie i lokalnie. Znaczenie instytucji dla Kamionka w kontekście budowy nowej sali koncertowej



12.40 Panel dyskusyjny, prowadzenie: Martyna Obarska (Magazyn „Miasta”, SOI Uniwersytet SWPS), uczestnicy: Agata Stafiej Bartosik (Ashoka), Aleksandra Kielan (Zastępca dyrektora Orkiestry Sinfonia Varsovia)



13.25 Przerwa obiadowa



14.15. Przyszłość innowacji, innowacje przyszłości

- Bartosz Sokoliński (Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu) - A co jeśli świat będzie wyglądał inaczej

- Adrian Perdjon, Marcin Panek (Virthu) - Wirtualni ludzie, czyli jak będzie rozwijała się Sztuczna Inteligencja w kontekście interakcji z prawdziwymi ludźmi

- Mateusz Kierepka (Art-App) - Wykorzystanie technologii do poprawy pracy lekarzy

- Joanna Skorupska (Radicalzz) - Wszystko już było



15.45. Panel dyskusyjny, prowadzenie: dr Maksymilian Bielecki (Centrum Innowacji, Uniwersytet SWPS), uczestnicy: Iwona Gawrycka (Centrum Transferu Wiedzy, Uniwersytet SWPS), Bartosz Sokoliński (Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu), Kamil Wyszkowski (UN Global Compac

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Źródło: Uniwersytet SWPS