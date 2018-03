Na ile freelancer jest "free"?

Podczas trwania badania EY „Contingent Workforce Study” większość freelancerów deklarowała zarobki do 2 tysięcy złotych, a tylko 14,5% zarabiała od 2 do 3 tysięcy.

W wielu przypadkach decyzję o porzuceniu etatu determinuje rynek. Jak wynika z badania EY 55% firm postrzega niższy koszt zatrudnienia jako główny powód korzystania z pracowników tymczasowych, zaś 42%. ankietowanych menedżerów wskazuje na rolę sezonowości – takie rozwiązanie pozwala odpowiedzieć im na wahania w poziomie zapotrzebowania na pracowników. Oczywiście rynek pracy jest częściowo determinowany prawem popytu i podaży, dlatego w przypadku szczególnych specjalizacji freelancer może sobie pozwolić na decydowanie w sprawie podejmowanych zleceń. Niestety jest to jedynie wierzchołek góry lodowej. Jak wynika z badania Useme najwięcej osób (2/3 ankietowanych) zarabia do 2000 zł miesięcznie netto, a 14,5% freelancerów pomiędzy 2000 a 3000 zł.

Najpopularniejszymi sektorami usług w tej formie pracy dalej okazują się kolejno: copywriting i social media (24%), projektowanie graficzne (22,7%) czy programowanie (20,8%).

Ponad połowa (59,3%) poświęca pracy od 4 do 10 i więcej godzin dziennie, zaś co czwarty (23,7%) nie decyduje się na żaden urlop organizując co najwyżej weekendowe wypady. Skoro praca bez etatu wiąże się z tyloma wyrzeczeniami, dlaczego coraz więcej (chociaż wciąż niewiele w stosunku do liczby pracujących ogółem) ludzi decyduje się na nią? Ankietowani biorący udział w badaniu EY „Contingent Workforce Study” jako główne zalety wskazywali przede wszystkim elastyczność (80% badanych), możliwość decydowania o swoim czasie i zleceniach (49%) i możliwość pracy z domu (33%).

Freelancerów przybywa na wsiach i w małych miastach, co świadczy o rosnącej popularności pracy w tym trybie.

Zawód freelancera zdecydowanie nie jest dla każdego. Wymaga m.in. determinacji i dyscypliny przy zwiększonej satysfakcję z pracy (74% ankietowanych). Przed podjęciem decyzji o działalności na własny rachunek warto zastanowić się więc na tym, czego oczekujemy od swojego miejsca pracy i czy ta forma nam to zagwarantuje.

Źródło: Lightscape