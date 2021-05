Na home office pracownicy chcieliby otrzymywać benefity służące domowej rozrywce

Jak wynika z badania firmy Dailyfruits, aż 70% respondentów uważa, że pracodawca powinien wesprzeć ich podczas pacy zdalnej szczególnie, że z takich niespodzianek mogliby skorzystać inni członkowie rodziny. Wśród ankietowanych u 30% korzystała cała rodzina, u 17% korzystały dzieci, a 13% osoba obdarowana i jej partner.

Największą popularnością cieszyły się benefity w postaci dopłaty do wyposażenia stanowiska pracy zdalnej (55%), świąteczna okolicznościowa paczka (41%), przesyłka ze zdrową żywnością (36%), porady online np. dietetyka, psychologa czy trenera, wsparcie aktywności fizycznej (21%), integracja pracowników online (20%) oraz produkty służące domowej rozrywce, kreatywnemu spędzaniu czasu, relaksowi oraz służące do organizacji czasu wolnego np. gry planszowe czy zioła do domowej uprawy (36%).

Aby wesprzeć pracowników pracodawcy zaskakiwali pracowników pozytywnie upominkami, niektórzy otrzymywali przesyłki nawet kilka razy. Najczęściej otrzymywali świąteczną, okolicznościową paczkę (48%) lub porady specjalisty online (35%). Podczas pracy zdalnej w wielu firmach organizowane były również działania integracyjne online (47%). Co drugi respondent badania uważa, że w najbliższej przyszłości w firmach powinny być organizowane działania integracyjne online na przykład wspólne gotowanie, konkursy czy nieformalne spotkania okolicznościowe.

Integracja online niesie za sobą szereg korzyści takich jak poczucie przynależności do zespołu. To bardzo ważna wartość szczególnie w okresie pandemii i domowej izolacji. Wysyłając pracownikom paczki na home office lub organizując spotkania online pokazuje się pracownikom, że o nich pamięta.

- Wielu pracodawców uważa, że przesyłanie paczek to bardzo dobry pomysł, ponieważ w czasie pandemii jesteśmy mocno odizolowani i brakuje nam normalnego, codziennego fizycznego kontaktu z firmą. Ta paczka jest namiastką tego kontaktu, dzięki której pracownik widzi, że o nim się pamięta. Firmy mogą przesłać różne upominki w zależności od okoliczności, na przykład z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka albo po prostu na wakacyjny grill. Od początku pandemii wysłaliśmy ponad 100 000 zestawów dla pracowników zdalnych, widać jak wielkie jest zapotrzebowanie i jak pracownicy doceniają taką formę benefitu w czasach pracy zdalnej - komentuje Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Badanie sondażowe „Pracodawca wsparciem pracowników na home office” Dailyfruits zostało przeprowadzone wśród pracowników wykonujących pracę zdalną przez minimum 30 dni ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wzięło w niej udział 374 respondentów. Sondaż przeprowadzono w dniach 23.04.2021 - 3.05.2021.

Źródło: Dailyfruits