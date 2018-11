Na dwóch konferencjach o nowych wyzwaniach cyfrowej transformacji

Globalny rynek usług chmurowych gwałtownie rośnie. Od cloud computingu, we współczesnym zdigitalizowanym świecie, nie ma już odwrotu. To element rewolucji cyfrowej, zmieniającej całe modele biznesowe. Zdają sobie z tego sprawę zarówno dostawcy usług, jak i organizacje, które ten sposób przetwarzania i przechowywania danych traktują priorytetowo i wpisują w swoją strategię rozwoju. Tematyka konferencji (analogiczny program dla konferencji we Wrocławiu i Katowicach) obejmuje pytania i zagadnienia takie, jak:

- W jakim tempie w Polsce rozwija się rynek chmurowy i jacy są jego najwięksi gracze?

- Budowanie świadomości cyberbezpieczeństwa poprzez zaprezentowanie przykładowych ataków.

- Bezpieczeństwo instalacji chmurowych – dlaczego są to bezpieczne rozwiązania i w jaki sposób dane w chmurze są chronione?

- Bezpieczeństwo z chmury – jak można wpleść chmurowe rozwiązania bezpieczeństwa do całego ekosystemu security w firmie?

- Jakie dalekosiężne zmiany przyniesie chmura i nowe podejście do organizacji zasobów i infrastruktury?

- Czy istnieje bezpieczna alternatywa dla chmury?

- Gdzie przechowywać dane i jak fizycznie się zabezpieczyć?

Wśród licznych atrakcji zaplanowanych przez organizatorów jest przeprowadzenie bezpłatnych testów podatności sieci dla 3 wybranych firm, których przedstawiciele wezmą udział w każdej z konferencji.

Gośćmi specjalnymi konferencji WHAT’S NEXT 2018 będą: Lisa Forte, była oficer brytyjskiego wywiadu, specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie oraz Adam Haertle, twórca ZaufanaTrzeciaStrona.pl, najpopularniejszego serwisu poświęconemu bezpieczeństwu.

Źródło: Netia