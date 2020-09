Na czym polega pomoc w uzyskaniu odszkodowania - jak wygląda dochodzenie odszkodowania?

Jaką pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań może zaproponować kancelaria?

Odszkodowania Kompensja działa według sprawdzonego od lat schematu. Całą pracę nad konkretną sprawą rozpoczyna dokładna analiza sytuacji. Wówczas z pewnością przydatna będzie każda ilość informacji o wypadku, w tym także wszelka dokumentacja, jaką udało się do tej pory zebrać. Przy analizie sprawy specjalista oszacuje wysokość kwoty należnego odszkodowania. Żeby to zrobić, potrzeba fachowej wiedzy na temat odszkodowań i ich rodzajów. To na tym etapie najłatwiej o błędy, kiedy zajmuje się tym niedoświadczona osoba.

Pomoc przy odszkodowaniach to także wsparcie na etapie zbierania koniecznej dokumentacji. Wiele osób nie wie, jakie dokumenty będą im potrzebne. Gdy sprawą zajmuje się kancelaria, specjaliści są w stanie nie tylko rozjaśnić tę kwestię, ale i samodzielnie zdobyć niektóre z potrzebnych dokumentów. Gdy dokumentacja jest już kompletna, czas na formalności takie jak stworzenie pisemnego roszczenia albo reklamacji, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone. Wszystko powinno zostać wysłane do ubezpieczyciela czy osoby odpowiedzialnej za wyrządzoną szkodę w odpowiednich terminach.

Po wielu formalnościach, które z pewnością nie będą wydawały się tak skomplikowane z pomocą fachowców, przychodzi czas na negocjacje. Kancelaria Kompensja ma doświadczenie w uzyskiwaniu należnych odszkodowań, więc jej pracownicy z całą pewnością wiedzą, na jakie warunki nie powinni się zgadzać. Po oszacowaniu kwoty odszkodowania, które powinno zostać wypłacone poszkodowanej osobie lub jej bliskim, nie przystaną oni na zaniżone sumy, które niestety bardzo często proponowane są przez ubezpieczycieli. Również po zakończonych negocjacjach, a nawet trybie sądowym całej sprawy, liczyć można na pomoc w odszkodowaniu ze strony kancelarii. Do samego końca będzie ona monitorować wszystkie postępy, aż należna suma pojawi się na koncie bankowym odpowiedniej osoby.

Jakie są rodzaje odszkodowań i co warto o nich wiedzieć?

Najpopularniejsze z całą pewnością są różnego rodzaju odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych. Przysługują one osobie, która brała udział w wypadku lub kolizji, jednak nie była sprawcą całego zajścia. Kwota odszkodowania powinna pokryć wszystkie majątkowe oraz niemajątkowe straty, które poniosła uczestnicząca w danej sytuacji osoba. Co ważne, może ona także pokryć między innymi sumę należną za transport uszkodzonego samochodu lawetą.

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu to kolejna kategoria odszkodowań, która wypłacana jest na podstawie orzeczenia o trwałym uszkodzeniu ciała, do którego doszło w wypadku w domu, w pracy, lub w komunikacji.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej to jednorazowa wypłata sumy, która ma pokryć wszelkie straty poniesione przez kogoś, kto musiał pożegnać bliską mu osobę. Odszkodowanie jest tutaj zupełnie czymś innym, niż zadośćuczynienie.

Odszkodowanie za szkody na pojeździe kojarzone jest głównie z wypadkiem komunikacyjnym. Jeśli w wypadku lub kolizji uszkodzony został samochód osoby, która nie była sprawcą zajścia, może się ona domagać odszkodowania, które pokryje koszty remontu i naprawy auta.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy to rekompensata za materialne i niematerialne szkody poniesione w wyniku wypadku, jak sama nazwa wskazuje, który nieszczęśliwie swoje miejsce miał właśnie w godzinach pracy. Takie odszkodowanie może zostać wypłacone pracownikowi zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako osobie ubezpieczonej, jak i od pracodawcy, szczególnie gdy ponosi on odpowiedzialność za całe zajście.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie dotyczy kilku zdarzeń takich jak uszkodzenie lub zniszczenie mienia, uszczerbków na zdrowiu, uszkodzeń ciała, czy nawet śmierci. Roszczenia odnoszące się do takich właśnie zdarzeń zgłasza się do ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za błędy medyczne przysługuje każdemu, który doświadczył pogorszenia stanu swojego zdrowia w wyniku pomyłki osoby wykonującej zawód medyczny. Aby dochodzić się należnego odszkodowania za błąd medyczny, niezbędna będzie odpowiednia dokumentacja, w tym oczywiście również lekarska.

Odszkodowania z NNW należą się każdemu, kto jest dobrowolnie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i doświadczył zdarzeń, które kwalifikują się do wypłaty rekompensaty. Dokładniejsze informacje na temat wszystkich takich zdarzeń opisane są zawsze w regulaminie ubezpieczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie, którego kwota nie będzie zaniżona?

Dochodzenie należnego odszkodowania zawsze rozpoczyna się od wysłania pisemnego roszczenia wraz z dokumentacją, dzięki której można udowodnić zdarzenie kwalifikujące do otrzymania takiej rekompensaty. W roszczeniu umieszcza się także kwotę, jaką chciałoby się otrzymać w ramach odszkodowania. Ważne jest, by dokumenty te wysłać do nadawcy w odpowiednim terminie. Co prawda terminy te są zwykle rozległe na co najmniej kilka miesięcy, jednak ich przedawnienie niestety może zupełnie pozbawić praw do odszkodowania. Roszczenia wysyła się najczęściej do ubezpieczyciela, jednak może to być także osoba prawna lub fizyczna, która ponosi odpowiedzialność za wypadek, albo pracodawca.

Od kwoty, na którą przystał ubezpieczyciel, można się odwołać, składając reklamację. Niestety wiele osób albo zupełnie nie ma świadomości, że ma do tego prawo, albo obawia się skomplikowanych formalności, procedur i trybu sądowego. Kancelaria Kompensja może pomóc przeprowadzić taką sprawę od samego początku, do samego końca.

Skuteczne odzyskiwanie odszkodowań

