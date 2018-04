Na czy polega model biznesowy SaaS

W modelu tradycyjnym narzędzia kupuje się na nośnikach (np. CD), a potem instaluje na urządzeniu. Tak zakupione oprogramowanie można zwykle wykorzystywać bez limitów czasowych.

W modelu SaaS oprogramowania najczęściej używa się przez internet, z poziomu przeglądarki internetowej. Dobrym przykładem jest pakiet Office 365, który można uruchomić na każdym biurkowym komputerze z dostępem do sieci.

Ponieważ oprogramowanie jest każdorazowo przesyłane do komputera użytkownika, producent aplikacji dobrze wie, kiedy jest używane. To pozostawia duże pole do popisu, jeśli chodzi o ceny aplikacji oferowanych w modelu SaaS.

W odróżnieniu od standardowych narzędzi instalowanych na dysku, płatnych aplikacji webowych zwykle nie kupuje się „na zawsze” - zazwyczaj płaci się stosunkowo niewielki abonament za dany okres użytkowania usługi. Dzięki temu nie trzeba jednorazowo wydawać dużych sum na oprogramowanie.

Dla niektórych klientów problemem może być zapisywanie plików na zdalnych urządzeniach, gdyż wystawia je to na dodatkowe niebezpieczeństwo wycieku. Firmy zajmujące się bezpieczeństwem czy posiadające szczególnie dużo poufnych danych nie będą chciały przesyłać informacji do urządzeń cudzych firm. Dużym serwerowniom również zdarzają się awarie, więc czasem lepszym pomysłem może być po prostu wykorzystywanie instalowanych standardowo programów.

Firm oferujących usługi w modelu SaaS jest coraz więcej - dostarczają programy typu CRM, połączenia telefoniczne niewymagające zakupu centrali, elementy witryn (np. wyszukiwarki lub systemy rekomendacji do sklepów internetowych czy mediów społecznościowych), dostęp do dysków sieciowych (np. Dropbox).