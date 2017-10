Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu CV?

Forma dokumentu

Nasze CV powinno być przede wszystkim, czytelne i spójne pod względem wizualnym. Przy dokumencie tej rangi, zrezygnujmy z kolorowych obrazków i fantazyjnych czcionek. Maksymalnie dwa rozmiary czcionki wystarczą, aby podkreślić ważne elementy naszej aplikacji. Zachowajmy profesjonalizm i ograniczmy swoje artystyczne zapędy, a zostaniemy potraktowani w poważny sposób.



Poprzednie stanowiska i obowiązki



Wykaz poprzednich stanowisk zajmowanych przez nas powinien być powiązany z tym, na które obecnie aplikujemy. Nasze szanse na zatrudnienie wzrosną, gdy w przeszłości byliśmy już odpowiedzialni za obowiązki, które czekają na nas w nowej pracy.



Doświadczenie zawodowe



Każdy kandydat będzie prześwietlany przez rekrutera pod względem doświadczenia nabytego w poprzednich firmach, w których pracował. Powinniśmy zadbać o to, aby było one zbieżne z potencjalnymi nowymi obowiązkami, jakie na nas czekają.

Doświadczenie zdobyte w pracy to nie wszystko! Pracodawcy i firmy rekrutujące patrzą bardzo przychylnym okiem na nasze dodatkowe, nieobowiązkowe działania. Może to być wkład w różnego rodzaju projekty lokalne, unijne lub naukowe. Nie mamy czego się wstydzić!



Wykształcenie



Oczywiste jest to, że nie każdy absolwent szkolnictwa wyższego pracuje w branży, o której się uczył przez lata. Natomiast gdy nasze wykształcenie pokrywa się z pożądanymi cechami kandydata, nie kryjmy tego. Zdobywanie wiedzy to nie tylko wykłady na uczelni! Powinniśmy również zawrzeć informacje o ukończonych kursach, szkoleniach i zdobytych certyfikatach. Kto wie, co zwróci uwagę pracodawcy?



Umiejętności



Jeżeli posiadamy jakieś konkretne umiejętności, które mogą się przydać w naszej nowej pracy, zawrzyjmy informację o nich w naszej aplikacji. Pomoże to pracodawcy lub firmie rekrutującej ocenić dokładniej naszą przydatność do zajęcia danego stanowiska. Nie warto próbować oszustwa i wpisywania kwalifikacji, których nie posiadamy — zostanie to szybko.



To kilka rad, które musimy wykorzystać, aby nasze CV było jak najbardziej interesujące dla osoby, która je otrzyma. Musimy jednak pamiętać o jednym: dla rekrutera jesteśmy tym, co zawrzemy na naszym CV. Możemy być najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie, ale gdy nie zamieścimy odpowiednich informacji w aplikacji, wcale sobie nie pomożemy w szukaniu wymarzonej pracy.

