Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia projektu IT?

Tempo prac a harmonogram

Harmonogram prac pozwala utrzymać odpowiednie tempo prac nad projektem, dlatego powinno się kontrolować zespół, czy prace postępują. Jeżeli pojawiają się opóźnienia, wskazane jest sprawdzenie, czy możliwe jest dotrzymanie ostatecznego wykonania projektu. W celu przyśpieszenia prac wprowadza się nowe rozwiązania, poprawiające koordynację zespołu, rozwiązujące nieporozumienia oraz naprawiające źle wykonane zadania. Dzięki kontrolom postępów zgodnie z harmonogramem, zmobilizuje się zespół do efektywniejszej pracy oraz pozostawania w skupieniu.

Koszty i zakres prac

Zakres prac oraz ich koszty ustala się przed rozpoczęciem prac nad projektem IT, jednak nie zawsze możliwe jest ustalenie wszystkie szczegółów w obu kwestiach. Niekiedy prace są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem, lecz zleceniodawca potrzebuje oprogramowania szybciej. Zespół IT jest rozszerzany o kolejnych członków, przez co koszty realizacji projektu rosną. Podobnie bywa z zakresem prac. Aby uniknąć nieporozumień z klientem, powinno się podpisać umowę, która uwzględnia ewentualne zmiany zakresu i kosztów prac. Więcej na ten temat znajdziesz tu - https://blog.businesscasestudies.co.uk/3682/10-important-questions-to-ask-your-software-developer-provider/.

Produktywność zespołu IT

Zespół programistów jest w stanie wykonać jedynie określoną liczbę zadań we wskazanym czasie. Jeżeli zespół jest przeciążony, a terminy oddania projektów nierealne, software house naraża się na straty spowodowane niewywiązaniem się z umów. By podnieść produktywność zespołu programistycznego, można zwiększyć liczbę osób, które realizują zadanie lub rozdzielić zadania pomiędzy innych pracowników, lepiej odnajdujących się w konkretnych zagadnieniach.

Możliwe problemy

Bez względu na to, jaki projekt jest realizowany, w przypadku każdego zadania mogą pojawić się różne problemy. Wiele z nich można przewidzieć wcześniej, jak choćby awarie techniczne, choroby pracowników czy nieporozumienia w zespole. Aby szybko wyłapać problemy i im przeciwdziałać, powinno się nie tylko przewidywać, ale i regularnie monitorować prace - dzięki temu ryzyko przekroczenia terminu realizacji projektu maleje.

Więcej o efektywnym zarządzaniu projektem IT przeczytasz tu - https://www.techdonut.co.uk/blog/18/10/avoid-disasters-on-your-next-it-project