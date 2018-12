Na co zwracać uwagę kupując fotel dla gracza?

Gdzie kupić fotel gamingowy?

Fotele gamingowe to produkty, które stopniowo wchodzą do sprzedaży, dlatego nie w każdym sklepie możemy już je znaleźć. Zawsze powinno zależeć nam na jakości, więc nie powinno się kupować pierwszego lepszego modelu.

Zwróć uwagę na oparcie

Najważniejsze jest to, aby wysokość oparcia była powyżej łopatek. Poza tym powinno być ono tak wyprofilowane, aby przypominało bardziej literę S. Dzięki temu nawet podczas kilkugodzinnych rozgrywek na konsoli nie będzie grozić nam zwyrodnienie, choć warto jednak zachować rozsądek i robić sobie, chociaż krótkie przerwy w grze.

Regulacja fotela dla graczy w różnym wieku

Niezależnie od naszego wzrostu powinniśmy doprowadzić do tego, aby móc postawić swobodnie stopę na podłodze. Będzie to możliwe jedynie wtedy, gdy będziemy mogli dopasować wysokość fotela do posiadanego wzrostu. Jeśli jesteś jeszcze w fazie wzrostu to koniecznie kup fotel, który ma większą możliwość regulacji.

Zagłówek zwiększy komfort

Zagłówek to kolejny ważny element, który powinien znaleźć się wyposażeniu fotela gamingowego. Najlepiej, jednak, aby można było do wyregulować oraz wyprofilować zgodnie ze swoimi potrzebami. Dzięki temu będzie można zregenerować się już w trakcie gry i przede wszystkim odciążyć kark.

Na jakie inne elementy należy zwrócić uwagę przy wyborze fotela dla gracza?

Podłokietniki

Najważniejsze będzie to, aby podłokietniki dawały możliwość dostosowania ich w stosunku do siedziska. W ten sposób będzie można ulżyć nie tylko ramionom, ale przede wszystkim całemu ciału. Lekarze zauważają, że przy dobrze dostosowanych podłokietnikach można zadbać o poprawną pozycję kręgosłupa, ale też wesprzeć mięśnie karku.

Siedzisko

W przypadku siedziska bardzo ważne staje się zwrócenie uwagi na jego twardość oraz szerokość. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, to trzeba zdawać sobie sprawę, że zawsze wpływa to również na wygodę. Dlatego zbyt twarde siedzisko sprawi, że nie wysiedzimy na nim zbyt długo i do tego będzie nam niekomfortowo. Wbrew pozorom szerokość siedziska również jest bardzo istotna. Ten aspekt zawsze powinien być dostosowany do naszej budowy ciała. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wybierając zbyt wąskie siedzisko, doprowadzimy do tego, że ciężar ciała nie rozłoży się na nim równomiernie, czego konsekwencją może być doprowadzenie do zaburzenia prawidłowej postawy kręgosłupa.