Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania antywirusowego?

Parametry, które należy brać pod uwagę przy zakupie programu antywirusowego, to:

DETEKCJA

Jest to najważniejszy czynnik przy wyborze nowego oprogramowania antywirusowego. Od niego zależy jak szybko i jak dużo wirusów może odnaleźć program. Powinniśmy wybierać zawsze najwyższy poziom ochrony. Przeprowadzony przez AVLAB „Test statycznej detekcji 110 mobilnych antywirusów”, pokazuje, że detekcja większości popularnych programów antywirusowych utrzymuje się na poziomie bliskim 100%. Dlatego jeśli ktoś proponuje nam oprogramowanie z wykrywalnością 95%, pamiętajmy, że możemy oczekiwać więcej.

WARSTWOWA OCHRONNA

Często myślimy, że bieżące skanowanie plików przed znanymi nam wirusami wystarczy. Nic bardziej mylnego. Złośliwe oprogramowania wciąż się rozwijają. Nie wystarcza już ochrona sprzętu w czasie rzeczywistym. Warto, aby nasze oprogramowanie miało dodatkowe warstwy ochronne. Komponent ochrony sieci może na przykład zablokować połączenia z podejrzanymi witrynami. Uniemożliwi to złośliwym programom dotykanie naszego systemu. Ważnym elementem ochrony jest firewall, czyli zapora sieciowa - chroni przed intruzami z sieci. Dla rodziców zalecana jest funkcja kontroli rodzicielskiej, która uniemożliwi najmłodszym dostęp do nieodpowiednich stron www. Duże firmy i instytucje finansowe powinny zwrócić uwagę na ochronę przed ransomware i bankguard. Ransomware, czyli oprogramowanie szantażujące może zablokować dostęp do danych w komputerze, a potem zażądać zapłaty w zamian za ich odzyskanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane z naszego komputera mogą trafić do dostawcy nie tylko w celu sprawdzenia, jak działa ich produkt i jak go ewentualnie ulepszyć. Zanim kupimy oprogramowanie antywirusowe, sprawdźmy politykę prywatności jego dostawców. Przekonajmy się, że dostawca będzie chronił nasze pliki w sposób bezpieczny, etyczny i odpowiedzialny, a co najważniejsze, że nie będą znajdować się na serwerach poza Unią Europejską.

UŻYTECZNOŚĆ

Wybierając oprogramowanie chroniące nasz sprzęt, często kierujemy się jedynie parametrami. Są one ważne, ale co nam po nich, jeśli nie będziemy potrafili obsłużyć naszego programu. - Musimy pamiętać, aby było on przede wszystkim użyteczny. Nie kierujmy się interfejsem, tym czy wygląda ładnie czy nie - mówi Robert Dziemianko z G DATA. - Najważniejsze jest, aby był prosty i logiczny w obsłudze, ustawienia dostosowane były do naszych możliwości, a pomoc techniczna w języku polskim. Program powinien być dostępny zarówno dla zaawansowanych technologicznie, jak i zwykłych użytkowników.

FUNKCJE

Im więcej, tym lepiej? Nie zawsze. Jednym z wielu błędów popełnianych podczas kupna programu antywirusowego jest branie opcji „full wypas”. Warto wcześniej porównać oferty oprogramowania na rynku, sprawdzić ich funkcję i zastanowić się, z których będziemy korzystać. Zdecydowanie niepotrzebna będzie nam funkcja blokowania treści i ograniczenia dostępu do stron internetowych, jeśli nie mamy dzieci. Podsumowując, unikaj produktów antywirusowych, które są dostarczane razem z komponentami, których nie będziesz używał. Dbaj o to, aby Twoje oprogramowanie antywirusowe było przejrzyste i konkretne.

Źródło: G Data