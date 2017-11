Na 26 kont online mieszkańcy UE mają tylko pięć haseł. To gratka dla przestępców

W UE mamy średnio 26 kont online i tylko pięć haseł, które je chronią, dlatego cyberprzestępcy zazwyczaj atakują klientów banków, nie same instytucje - wskazywali uczestnicy panelu dot. cyberbezpieczeństwa w banku przyszłości. Eksperci nie byli natomiast w pełni zgodni, co do trendów ilościowych w atakach hakerskich na instytucje bankowe.