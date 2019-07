mytaxi zmienia się we FREE NOW i powoli staje się multiplatformą

Od dziś marka mytaxi we wszystkich 9 krajach i 100 miastach europejskich zmienia się we FREE NOW. Użytkownik nie musi pobierać nowej aplikacji, wystarczy zaktualizować aplikację mytaxi.

Marka mytaxi funkcjonowała na rynku od 2009 roku. Aplikacja mytaxi powstała jako startup w Hamburgu, a celem jej stworzenia było zaoferowanie zarówno pasażerom, jak i kierowcom nowoczesnej alternatywy w stosunku do klasycznego zamawiania taksówki przez centralę telefoniczną. Jako pierwsza aplikacja taxi na świecie szybko zyskała popularność rozwijając się w 9 krajach, a także wsparcie silnego inwestora w postaci Daimlera. W ciągu dekady mytaxi odnotowało 100 milionów przejazdów, 14 milionów pasażerów i 100 000 kierowców.

W lutym 2019 roku firma zyskała drugiego inwestora jakim jest BMW, które połączyło się z Daimlerem w zakresie usług mobilnościowych, tworząc rodzinę marek NOW. W jej skład wchodzą również REACH NOW, SHARE NOW, PARK NOW, CHARGE NOW, które oferują inne usługi mobilności, np. carsharing lub wyszukiwarkę stacji ładowania samochodów elektrycznych. Do grupy należą również takie usługi zamawiania przejazdów, jak Kapten (dostępne we Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii), Beat (dostępne w Grecji i Ameryce Łacińskiej) i Clever (dostępne w Rumunii). Ich zmiana na FREE NOW planowana jest w późniejszym okresie.

Taksówka z nowym logo, Mediolan

Jesienią 2019 r. do aplikacji FREE NOW dołączy usługa wynajmu e-hulajnóg na minuty siostrzanej marki hive. Firma działa w Polsce od 14 marca tego roku i stopniowo zwiększa swoją flotę zachęcając coraz większą liczbę użytkowników do tworzenia synergii pomiędzy elektrycznymi hulajnogami i innymi środkami transportu.

Taksówki z nowym logo są już widoczne w siedmiu polskich aglomeracjach. Z marką współpracuje obecnie ponad 6 tysięcy kierowców w całej Polsce. Tylko w wakacje ma przybyć ich 800, jak zapowiada Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW Polska.

Źródło: FREE NOW