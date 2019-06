mytaxi przeistacza się we FREE NOW

Nowo powstała marka to wynik ogłoszonego w lutym tego roku połączenia dwóch inwestorów: Daimlera i BMW, w zakresie usług mobilnościowych. mytaxi jest pierwszą marką spośród należących do grupy, która przejdzie całościowy rebranding. Dotyczy on wszystkich 9 krajów, w których dostępne jest mytaxi, w tym 7 miast w Polsce.

Przemiana we FREE NOW nie oznacza jedynie zmiany nazwy i logo. mytaxi w nowych barwach zamierza rozwijać się w kierunku multi-platformy, oferującej w jednej aplikacji różne opcje transportu w mieście. Stąd plany włączenia do aplikacji usługi wynajmu e-hulajnóg hive, dostępnej między innymi Warszawie i Wrocławiu. Rozwijane dalej będą także dotychczasowe usługi, m.in. mytaxi Lite z ceną znaną z góry oraz możliwość podzielenia się taksówką z drugim pasażerem w ramach mytaxi Match. Usługi taxi nadal pełnią i będą pełnić kluczową rolę w strategii firmy.

Zmiana marki nie będzie oznaczać konieczności instalowania nowej aplikacji. Użytkownicy w ramach kolejnych aktualizacji, stopniowo będą zauważać zmiany wizualne w tej już zainstalowanej, bez ingerencji w jej funkcjonalności i zgromadzone dane.

Źródło: mytaxi