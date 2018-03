Myślisz o zmianie pracy? To może testerka oprogramowania (zaproszenie na webinarium)

Jeśli jesteś skrupulatna, uważna i nie myślisz z przerażeniem o planowaniu pracy - możesz być na dobrej drodze, by stać się testerką oprogramowania.

Chcesz sprawdzić, czy możesz być dobrą testerką? Sprawdź się.

Nie jesteś pewna, czy testowanie oprogramowania to coś dla Ciebie? Fundacja Mamo Pracuj i zespół Testuj.pl zapraszają na bezpłatne webinaria dotyczące testowania oprogramowania. Są one kierowane do kobiet, szczególnie mam, które są otwarte na zmiany i chcą dowiedzieć się, o co właściwie chodzi z tym testowaniem.

Webinarium Jak uczyć się testowania, to z najlepszymi! odbędzie się 13 marca w godz. 21:00-22:30. Stefania Winkel, lider zespołu trenerskiego oraz Akredytowany Trener ISTQB, opowie o tym, jak przebranżowić się do pracy w IT, jakie są metody mentoringu i w jaki sposób szukać wsparcia wśród kolegów z większym doświadczeniem.

Masz konkretne pytania dotyczące zawodu testerki? Prześlij je na: szkolenia@testuj.pl. Najciekawsze pojawią się na webinarium!

Dlaczego właśnie testerka oprogramowania