Multiwyzwania polskiego e-handlu - dane z raportu

W opracowanym właśnie raporcie „Multiwyzwania”, Shoper przygląda się kondycji polskiego e-handlu. Publikacja opiera się na badaniu przeprowadzonym wśród 445 właścicieli sklepów internetowych. Twórcy skupiają się na kwestii ekspansji biznesu i drogach rozwoju e-sklepów.

Polski e-handel u progu roku 2019

Sklep internetowy może podbić rynek działając z dowolnego miejsca w kraju, ale większość e-sklepów koncentruje się w lokalnych “zagłębiach” e-commerce, a niemal połowa (48,1%) usytuowana jest w trzech województwach - mazowieckim, małopolskim i śląskim. Najwięcej e-sklepów sprzedaje artykuły z kategorii “Dom i ogród’ (22,7%), “Ubrania” (17,6%), oraz “Zdrowie i uroda” (22,7%).

Przede wszystkim jednak większość sklepów sprzedaje z zyskiem. Niemal 3/4 sprzedawców deklaruje, że ich przychody w 2018 r. wzrosły, dla co ósmego ten skok przekroczył 50%. Wraz z rozwojem e-biznesów zwiększa się także ich znaczenie dla właścicieli. Okazuje się, że im dłuższy staż sklepu, tym częściej staje się on głównym lub znaczącym źródłem dochodu dla właściciela - wśród sklepów 5-letnich to już 39%. Odwraca się też proporcja osób samodzielnie prowadzących biznes do pozostałych sprzedawców, którzy zatrudniają pracowników. 67% zaczyna sprzedawać w sieci samodzielnie, ale już w grupie sklepów z kilkuletnim stażem aż 76% właścicieli działa ze wspólnikiem lub zatrudnia pracowników.

Wiele dróg do sukcesu

Właściciele e-sklepów podejmują szereg działań - od dbania o bezpieczeństwo danych (36% kupiło certyfikat SSL) i poprawę szaty graficznej (41%), po lepsze pozycjonowanie i dodanie nowych metod płatności (obie opcje - po 29%) - które mają poprawić ich kondycję i konkurencyjność.

Bardzo istotna dla sklepów stała się też dywersyfikacja kanałów sprzedaży i dotarcia do klientów. Aż 70% sprzedaje poza swoim sklepem, często w kilku miejscach, choć najwięcej (57%) wybiera serwis Allegro. Podobnie jest z promocją w mediach społecznościowych. Najwięcej zaangażowania sklepów skupiają Facebook i Instagram - odpowiednio 82 i 42%. Większość właścicieli, działając w tych sieciach, decyduje się także na płatną promocję. Podobnie jest w przypadku wyszukiwarki Google - kampanie Adwords wybiera nawet więcej sprzedawców (41%) niż pozycjonowanie (36%).

Wzrost i rozwój: co działa, a co nie?

Większość właścicieli (53%.) deklaruje, że działaniami marketingowymi zajmuje się samodzielnie. Jeszcze rok temu było to 69%, co wyraźnie wskazuje, że coraz więcej z nich powierza prowadzenie kampanii specjalistom. Można też przyjąć, że wielu przekonało się, które działania są owocne. Połowa wskazuje, że najważniejszy wpływ na sprzedaż ma sama esencja biznesu - konkurencyjna oferta i dobra obsługa. Jako skuteczne oceniane jest też stosowanie odpowiedniej polityki cenowej i kampanii reklamowych oraz obecność w mediach społecznościowych. Z kolei najwięcej sprzedawców (55%) zapytanych o plany rozwoju w 2019 r. mówi, że chciałoby zająć się pozycjonowaniem strony sklepu, a co czwarty zamierza poprawić jego wygląd.

Źródło: Shoper, Raport 2018: Multiwyzwania