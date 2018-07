Multimedialne znaczki Poczty Polskiej

Na najnowszych walorach filatelistycznych Poczty Polskiej pojawiły się fotografie polskiej plaży i Bałtyku oraz Kopalnia Soli „Wieliczka”. Obie przedstawiają miejsca, które są bardzo popularne wśród polskich i zagranicznych turystów. Marzanna Dąbrowska, autorka projektów i artystka grafik zastosowała klamrę, która symbolicznie wyraża bogactwo kulturowe i przyrodnicze Polski. Motywy na oprawie arkusika znaczków nawiązują do struktur soli i bursztynu.

Pod kodem umieszczonym na znaczku z wybrzeżem Bałtyku znajduje się film promocyjny o Polsce przygotowany przez MSZ: About Polska. Film ukazuje nasz kraj z lotu ptaka – znalazły się w nim zdjęcia pokazujące krajobrazy i miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, parki narodowe, duże miasta oraz małe malownicze miejscowości. Pod kodem umieszczonym na znaczku z komorą Weimar znajduje się film o Kopalni Soli „Wieliczka”: Dziedzictwo światowej kultury górniczej.

Komora Weimar w Kopalni Soli „Wieliczka” – przedstawiona na pierwszym ze znaczków – jest jedną z dwudziestu komór na trzykilometrowej trasie turystycznej po kopalni. Mieniąca się wszystkimi kolorami tęczy komora Weimar z umieszczonym pośrodku jeziorkiem, powstała na początku XX w. Zielonkawy kolor wody jest efektem eksploatacji w tym miejscu soli zielonej, w blokach dochodzących nawet do 20 tys. metrów sześciennych. Współcześnie wrażenia wizualne potęgują specjalnie przygotowywane spektakle dźwięku i światła, które przyciągają setki gości. Swoją nazwę komora zawdzięcza poecie i uczonemu Johannowi Wolfgangowi von Goethe, który prawdopodobnie w 1790 r. osobiście zwiedzał kopalnię w Wieliczce. Na jego cześć w komorze umieszczono solny pomnik autorstwa górnika-rzeźbiarza Józefa P. Kowalczyka. Odwiedzający to miejsce mogą podziwiać również figurę ducha Skarbnika, który według podań, mieszka w podziemiach i strzeże kopalnianych skarbów. W 1978 r. Kopalnia Soli „Wieliczka” została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 1994 r. została uznana za pomnik historii.

Wybrzeże Bałtyku z malowniczo położonymi miejscowościami, czystym powietrzem i szerokimi plażami jest znane i doceniane przez wszystkich odwiedzających. Polskie wybrzeże to także miasta i miasteczka, szczycące się wielowiekową tradycją i historią. Wiele z nich to piękne kurorty i uzdrowiska. Szlak latarń morskich polskiego wybrzeża, poławianie bursztynu, kąpiele solankowe, fantastyczne klify nadmorskie i unikatowe wydmy, liczne parki narodowe i krajobrazowe – Woliński, Słowiński, Drawski, Szczeciński czy Drawieński, to tylko niektóre z atrakcji turystycznych, jakie może zaoferować odwiedzającym polskie wybrzeże.

Źródło: Poczta Polska