Multicloud - strategia pozwalająca na korzystanie z zalet wielu chmur jednocześnie

Według danych z grudnia 2018 r., 26% europejskich firm korzysta z chmury. W Polsce odsetek wynosi ok. 11,5%. Oznacza to olbrzymi potencjał i przestrzeń do rozwoju tej technologii.

Chmurę hybrydową i multicloud łączy fakt, że dane są przetwarzane poza lokalnym centrum danych. Nie są to jednak tożsame modele. Chmura hybrydowa, jak wskazuje nazwa, łączy w sobie usługi od dostawcy z tymi zlokalizowanymi we własnym centrum danych. Ten wariant pozwala niektórym przedsiębiorcom na korzystanie z dobrodziejstw chmury publicznej, jednocześnie utrzymując własną chmurę prywatną na potrzeby wrażliwych, kluczowych lub ściśle kontrolowanych danych i aplikacji.

Popularność chmur publicznych i hybrydowych w ostatnich latach oznacza, że coraz więcej firm szuka rozwiązań w formie usługi, zlokalizowanych poza siedzibą spółki i których nie musiałyby w pełni utrzymywać (off-premises).

Środowisko multicloud to szereg rozwiązań, którymi można centralnie zarządzać. Strategia multicloud jest więc podejściem, w którym przedsiębiorstwo może korzystać z dowolnej kombinacji chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych, połączonych ze sobą bądź nie. Rosnąca popularność Internetu rzeczy (Internet of Things), rozprzestrzenienia mobilnych urządzeń, inteligentnych sprzętów AGD i czujników bezpieczeństwa nie byłaby możliwa, gdyby nie rozwój infrastruktury multicloud.

Środowisko wielochmurowe – i świat staje otworem?

Korzyści oferowane przez chmury hybrydowe pozwalają organizacjom wykorzystać skalowalność chmur publicznych. Jednocześnie umożliwiają przedsiębiorstwom współdzielenie zasobów i przenoszenie ich między chmurami publicznymi i prywatnymi, aby zmniejszyć podlegające nieustannym zmianom koszty tych zasobów i poziomy obciążenia sieci.

Środowisko wielochmurowe zapewnia wszechstronne połączenie chmur publicznych i prywatnych. W tym wariancie nie muszą być one ze sobą zintegrowane. Brak związania z jednym dostawcą ułatwia fakt, że niektóre platformy stworzono w oparciu o technologie open-source, takie jak OpenStack. Są one wspierane przez dostawców usług w chmurze, m. in. OVH. Co więcej, wybór otwartej chmury daje firmom dodatkową elastyczność.

Strategia multicloud oferuje również możliwość korzystania z różnych usług od różnych dostawców. To o tyle pomocne, że niektóre środowiska chmurowe mogą być lepiej dostosowane do konkretnych zadań niż inne. Czasem dostawcy usług w chmurze oferują także nowocześniejsze od konkurencji narzędzia do analizy danych lub inne dające przewagę rozwiązania, takie jak chmura akcelerowana procesorami graficznymi NVIDIA GPU Cloud (NGC) w OVH, wspierająca rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, m.in. uczenie maszynowe czy wyliczanie sieci neuronowych.

Model wielochmurowy pozwala także organizacjom na przesiadkę na rozwiązania chmurowe w ich własnym tempie i z zachowaniem elastyczności – jednocześnie odpowiadając na ich strategiczne potrzeby. Oznacza to, że firmy są w stanie kontrolować i uruchamiać aplikacje, procesy oraz dane na dowolnej chmurze (publicznej, prywatnej i hybrydowej) w zależności od własnych wymogów i możliwości technicznych.

Róża bez kolców?

Chociaż strategia multicloud posiada wiele zalet, nowe możliwości w oczywisty sposób rodzą także wyzwania. Praca na kilku chmurach jednocześnie może oznaczać więcej potencjalnie słabych punktów. Dlatego też konieczne jest włożenie dodatkowego wysiłku w zapewnienie skutecznej ochrony, zarządzania i spójności.

Z tego powodu zapewnienie bezpieczeństwa środowiska multicloud wymaga wyboru dostawcy będącego w stanie zapewnić możliwość zarządzania całością usług cyfrowych i procesów operacyjnych.

Jakkolwiek by na to nie patrzeć, adaptacja chmury nie jest pytaniem o to czy, a kiedy. Warto pamiętać, że organizacja przechodząca proces zmian ma dostęp do mnóstwa środowisk w chmurze, które mogą pomóc jej przejść tę transformację. Wraz z postępem technologii infrastruktura w chmurze stanie się koniecznością rozwoju i postępu, niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa. Dlatego jesteśmy w OVH orędownikami wielochmurowych środowisk. Pozwalają one firmom sprostać nieustannie zmieniającym się wymogom cyfrowej transformacji.

Autor: Michel Paulin, CEO, OVH