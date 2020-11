mPrawo Jazdy już na początku grudnia

Jednym z nich jest mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Dzięki profilowi zaufanemu (jest potrzebny do zalogowania się do aplikacji) mTożsamość korzysta z danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Po uruchomieniu aplikacji znajdziecie tam wszystkie te informacje, które macie w dowodzie, nawet swoje zdjęcie. Możemy z niej korzystać wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy wprost zobowiązani do okazania dowodu osobistego lub paszportu, np. podczas kontroli biletów w pociągu lub przy odbiorze przesyłki poleconej na poczcie.

Kolejne narzędzie to mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu. Z tego rozwiązania mogą korzystać właściciele i współwłaściciele pojazdów. A więc wszyscy ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów, itd. Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu – w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant. Mało tego, jeśli nie pamiętacie o terminach ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu pojazdu – aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetli Wam komunikat z przypomnieniem. W mPojeździe znajdziecie także dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

W mObywatel znajdziecie także eRecepty. Dzięki nim będąc w aptece, wystarczy tylko wybrać w telefonie, którą e-receptę chcecie zrealizować i pokazać farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR. Jeśli nie chcecie pokazywać ekranu telefonu, możecie podać numer PESEL (swój lub osoby, na którą recepta jest wystawiona) oraz kod spod e-recepty.

Młodsi użytkownicy znajdą tam z kolei mLegitymację szkolną i studencką. To tak samo ważne dokumenty jak tradycyjne legitymacje – upoważniają do zniżkowych przejazdów, wejść do kin, czy teatrów.

Z kolei w części Polak za granicą aplikacji mObywatel znajdziecie informacje, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu, czy jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata.

W ramach niedawnych aktualizacji mObywatela:

Uproszczone zostało uwierzytelnianie się podczas pobierania dokumentów z rejestrów państwowych. Teraz, by złożyć wniosek o dokument (np. mTożsamość), wystarczy potwierdzić swoje dane profilem zaufanym logując się raz, a nie jak dotąd dwa razy.

Tożsamość można potwierdzać korzystając z profilu zaufanego lub jednego z ponad 200 banków

Wprowadzono możliwość odblokowywania aplikacji za pomocą biometrycznego skanu twarzy (w telefonach z systemem Android, na telefonach z system iOS – ta funkcjonalność była już wcześniej dostępna).

W części dla studentów - mLegitymacji ułatwiony został dostęp do numeru albumu i kodu do zeskanowania numeru.