Monitoring GPS do auta - korzyści z zastosowania

GPS jako zabezpieczenie przed kradzieżą

Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swojego pojazdu? Monitoring GPS będzie zatem doskonałym rozwiązanie. W przypadku kradzieży auta możesz go niemal natychmiast zlokalizować, dzięki czemu uzyskasz informację o jego położenie. Co więcej, lokalizator działa nawet wówczas, gdy źródło zasilania zostanie odłączone bądź gdy samochód opuści zdefiniowany wcześniej obszar. Ponadto, przejrzysty interfejs umożliwia sprawdzanie lokalizacji auta w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie przydatne, gdy posiadasz firmę spedycyjną. W każdej chwili możesz zalogować się do danego systemu i zobaczyć gdzie znajduje się Twoja flota pojazdów. Więcej na temat zabezpieczania auta przed kradzieżą przy pomocy monitoringu GPS, możesz dowiedzieć się na gpsguardian.pl.

Niższe koszty operacyjne

Zastosowanie lokalizatora GPS może także przyczynić się do zmniejszenia kosztów operacyjnych. Jak to możliwe? Logując się do systemy w łatwy sposób zyskamy nadzór nad tym, jak dany pojazd jest wykorzystywany przez kierowcę. Wszystko to sprawia, że łatwo zredukujemy koszty utrzymania samochodów służbowych. Monitoring GPS to zupełnie nowe możliwości, m.in. na przeanalizowanie nieefektywnych tras, uzyskania informacji o wykorzystaniu auta służbowego poza godzinami pracy czy kontroli zużycia paliwa. Co więcej, tego rodzaju system monitorowania pojazdów przekłada się na skuteczniejsze planowanie przejazdów służbowych. Bez większego problemu możemy bowiem sprawdzić takie dane, jak chociażby czas prowadzenia auta, czas postoju, maksymalna prędkość, spalanie, itd.

Monitoring GPS - nie tylko dla firm

System monitoringu pojazdów wykorzystywany jest przede wszystkim przez firmy transportowe, daje bowiem możliwość kontroli kierowców, a także aut służbowych, przekładając się tym samym na oszczędności i lepszą obsługę dostaw. Niemniej, z lokalizatora GPS korzystać mogą również osoby prywatne na własny użytek. W tym przypadku posłuży on głównie jako zabezpieczenie przed kradzieżą.